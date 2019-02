Peti zaporedni poraz Los Angelesa

Prvaki so si po dveh tretjinah nabrali visoko vodstvo 3 : 0, dvakrat je zadel Aleksander Ovečkin, ki je to sezono na 59 tekmah dosegel že 42 golov in je prvi strelec lige NHL. Enkrat je za zmago zadel še Brett Connolly, John Carlson je zbral dve podaji, vratar Pheonix Copley pa je za tretjo zaporedno zmago prestolnikov zbral 26 obramb. Gostitelji so se sicer pred razprodano domačo dvorano v zadnji tretjini prebudili, a prepozno za preobrat. Najprej je izid na 1 : 3 znižal Alex Iaffalo, nato pa je kralje na gol zaostanka v zadnji minuti tekme, po podaji Kopitarja in Drewa Doughtyja, popeljalIlija Kovalčkuk. Kopitar je poleg podaje zbral še en strel proti vratom tekmecev.

Kralji v boju za končnico ostajajo na zadnjem mestu zahodne konference, zdaj jih čakajo štiri tekme v gosteh. Prva že v četrtek, ko bodo gostovali pri Nashville Predators.



Izidi:

Los Angeles Kings - Washington Capitals 2 : 3

(Anže Kopitar: 1 podaja za LA)

Calgary Flames - Arizona Coyotes 5 : 2

Columbus Blue Jackets -Tampa Bay Lightning 1 : 5

Chicago Blackhawks - Ottawa Senators 8 : 7

Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 3 : 0

San Jose Sharks -Boston Bruins 5 : 6 (podaljšek)