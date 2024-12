Los Angeles na krilih dveh golov Kopitarja visoko slavil

Anže Kopitar in soigralci so v prvi tretjini in na začetku druge vodili z 1:0 in 2:1, a so se domači, ki so skušali prekiniti niz dveh zaporednih porazov, vrnili in prek Tysona Foersterja v 36. minuti povedli s 3:2. Nato je sledil juriš kraljev, za katere je najprej izenačil prav Kopitar slabo minuto pred koncem druge tretjine. V zadnjem delu igre nato letalci niso imeli odgovora na razpoložene goste. Po vrsti so zadeli Warren Foegele, drugič Kopitar ter na koncu še Quinton Byfield v prazno mrežo in Kevin Fiala, ki je prav tako kot Kopitar dosegel dva gola.