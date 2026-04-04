Hokej

Philadelphia in St. Louis slavila na gostovanju

New York, 04. 04. 2026 08.54 pred 24 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Sam Carrick

V severnoameriški hokejski ligi NHL sta na dveh odigranih tekmah slavili gostujoči moštvi. Ekipa St. Louis Blues je s 6:2 odpravila Anaheim Ducks, medtem ko je bila Philadelphia s 4:1 boljša od New York Islanders.

Velik delež k zmagi v Anaheimu sta pri Blues prispevala Dylan Holloway, ki je dosegel dva zadetka, in Robert Thomas, ki je dvakrat podal in enkrat zatresel racmanov. Omenjena hokejista sta že v prvi tretjini nakazala, da bo to njun večer. Thomas je v šesti minuti prvega dela najprej izid izenačil na 1:1, nato pa pet minut kasneje ob igralcu več na ledu vpisal še asistenco ob golu gostov za vodstvo z 2:1.

Racmani so sicer tekmo bolje odprli, saj so vodili že po slabih dveh minutah igre, ko je v polno zadel Ryan Poehling, nato pa po golu Jeffreyja Truchona-Viela izid še izenačili na 2:2, a je bilo to tudi vse, kar so omembe vrednega postorili na tem srečanju. Goste je v novo vodstvo minuto in šestnajst sekund pred koncem prvega dela popeljal Jonatan Berggren.

Rickard Rakell
Rickard Rakell
FOTO: AP

V drugi tretjini sta bila za 4:2 in 5:2 natančna še Pius Suter in Colton Parayko. Končnih 6:2 pa je z drugim zadetkom na tekmi z igralcem več na ledeni ploskvi postavil Holloway. Za Blues je bila to 28. zmaga v letošnji sezoni lige NHL, kar jih uvršča na 11. mesto na lestvici zahodne konference. Za osmim mestom, ki ga zasedajo San Jose Sharks in še vodi v končnico, imajo s tekmo več tri točke zaostanka. Anaheim je trenutno peti.

Na končnico še lahko upajo tudi hokejisti Philadelphie Flyers. Pot k zmagi so začeli uspešno tlakovati že v prvi tretjini, ki so jo dobili z izidom 2:0. 

Kevin Hayes
Kevin Hayes
FOTO: AP

Za goste sta v polno zadela Owen Tippet in Alex Bump. V drugem delu srečanja je plošček v mrežo Newyorčanov poslal še Matvej Mičkov, ki je na tekmi dosegel še dve podaji. Slabe štiri minute pred koncem druge tretjine je otočanom nekaj upanja na preobrat vlil Jean-Gabriel Paegau.

V tretji tretjini je Philadelphia zadela še enkrat. Za končnih 4:1 je bil natančen Travis Sanheim. Za New York Islanders je bil to že tretji zaporedni poraz na zadnjih petih tekmah. "To so za nas težki časi. Bolje moramo poskrbeti drug za drugega in popraviti napake. Slednje nas trenutno 'ubijajo'. Zaradi njih se pogosto znajdemo v zaostanku, kar nas je stalo že precej točk", je po tekmi razmišljal kapetan moštva Anders Lee.

Islanders trenutno z 89 točkami zasedajo sedmo mesto na lestvici vzhodne konference. Philadelphia je zbrala točko manj in je s tekmo manj trenutno 11.

Izida:
New York Islanders - Philadelphia Flyers 1:4

Anaheim Ducks - St. Louis Blues 2:6

hokej nhl
