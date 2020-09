Philadelphia in Vancouver izsilila šesti tekmi

Hokejisti Philadelphie Flyers so se v mehurčku v Torontu za zdaj izognili slovesu ter v seriji na štiri zmage zmanjšali zaostanek v seriji na 2:3.

V vratih Philadelphie se je izkazal mladi Carter Hart z 29 obrambami. V prvi tretjini sta oba vratarja, na drugi strani je veteran Semjon Verlamov ubranil 28 strelov, zaklenila vrata.

Prvi gol je padel šele v 22. minuti, ko so Otočani ob power playu povedli z zadetkom Josha Baileyja. Nekaj več kot štiri minute kasneje so Flyersi izenačili, zadel je Claude Giroux, nato pa je Philadelphia zadela še za vodstvo 2:1 prek Jamesa van Riemsdyka. Po 45 minutah tekme je bilo že 3:1 za Philadelphio, ko je bil uspešen Matt Niskanen. A so se Otočani vrnili in do konca tretjine izenačili ter izsilili podaljšek. Zadela sta Brock Nelson in Derick Brassard. Odločilni zadetek je padel v 13. minuti podaljška, ko je bil uspešen Scott Laughton. Moštvi bosta v konferenčnem polfinalu odigrali vsaj še eno tekmo.