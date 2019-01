Pingvini na domačem ledu premagali najboljšo ekipo lige

Petkratni zmagovalci Stanleyjevega pokala so na obračunu proti trenutno najboljši ekipi v ligi NHL predvsem sijajno zaigrali v uvodnih dveh tretjinah, po vodstvu s 4:0 pa so gostom dovolili, da so v izdihljajih tekme dosegli dva gola. Gostitelji so sijajno odprli dvoboj v PPG Paints Areni in po dobrih osmih minutah vodili s 3:0, potem ko so zadeli Riley Sheahan, Phil Kessel in Sidney Crosby, četrti gol pa je v drugi tretjini prispeval Kris Letang. V domači zasedbi je blestel vratar Matt Murray, ki je zbral kar 33 obramb, v končnici tekme pa sta ga ukanila J.T. Miller in Steven Stamkos.

V ligi NHL je bila na sporedu še ena tekma, na njej so hokejisti iz Dallasa ukanili tekmece iz Buffala z 1:0, strelec edinega gola pa je bil Jamie Benn.

Hokejisti iz Los Angelesa, kjer igra Slovenec Anže Kopitar, bodo na veliko sceno stopili v noči na nedeljo, ko se bodo v gosteh pomerili z ekipo New York Islanders.