Pingvini prvič poraženi v sezoni, Dallas s 'petardo' nad San Josejem

Izidi:
Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 4:1
Boston Bruins - Ottawa Senators 1:4
Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 2:3
Dallas Stars - San Jose Sharks 5:0
Na tekmah hokejske lige NHL v oči bode izjemno neporedvidljiva tekma v Pittsburghu, ki so jo s tesnih 3:2 dobili gostje iz Winnipega. Pingvini so tako utrpeli prvi poraz v sezoni. Dallas je pred svojimi gledalci s petardo (5:0) odpravil San Jose.
Izidi:
Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 4:1
Boston Bruins - Ottawa Senators 1:4
Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 2:3
Dallas Stars - San Jose Sharks 5:0
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