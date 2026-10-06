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Hokej

Pingvini prvič poraženi v sezoni, Dallas s 'petardo' nad San Josejem

Boston, 06. 10. 2026 08.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Winnipeg Jets - Los Angeles Kings

Na tekmah hokejske lige NHL v oči bode izjemno neporedvidljiva tekma v Pittsburghu, ki so jo s tesnih 3:2 dobili gostje iz Winnipega. Pingvini so tako utrpeli prvi poraz v sezoni. Dallas je pred svojimi gledalci s petardo (5:0) odpravil San Jose.

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Izidi:
Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 4:1

Boston Bruins - Ottawa Senators 1:4

Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 2:3

Dallas Stars - San Jose Sharks 5:0

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