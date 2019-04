Pingvini tudi letos v končnici, Hurikani napredovali prvič po letu 2009

Ekipa Pittsburgh Penguins, ki je petkrat osvojila cenjeni Stanleyjev pokal v ligi NHL, se bo tudi letos v končnici potegovala za preboj do finalne serije, v katerih so bili Pingvini v zgodovini franšize neuspešni zgolj enkrat. Po osvojenem naslovu leta 2017 so se letos Sidney Crosby in soigralci resno spogledovali z možnostjo, da jim preboj v končnico ne bo uspel, toda še trinajstič zapored bodo navijači v dvorani PPG Paints Arena lahko spremljali izločilne boje, česar v zgodovini v mestu jekla še niso izkusili. V teh 13 letih so Pingvini osvojili tri od svojih petih naslovov.

Uvrstitev v končnico je Pittsburgh v četrtek potrdil pred domačimi navijači na obračunu s starimi rivali Detroit Red Wingsi (4:1). Crosby je prispeval gol in dve podaji, z zadetkom se je izkazal tudi Phil Kessel, z obrambami pa Matt Murray. Pingvini so imeli v začetku sezone kar nekaj težav s poškodbami ključnih članov ekipe, zdaj pa so v odločilnem delu leta ujeli formo in "izpraznili" tudi klubsko ordinacijo.

Crosby: Liga je izenačena in to si moraš zaslužiti

"Ni lahko. Vidite, da se je vse odločilo na tekmi številka 81. Veliko reči se je zgodilo tekom leta. Težko je. Liga je izenačena in to si moraš zaslužiti," je po zagotovljeni vozovnici za končnico dejal Crosby. Od leta 2007 Pingvini torej neprekinjeno igrajo tekme končnice, v tem času pa so osvojili tri naslove in enkrat v finalu tudi izgubili. Čeprav trenutno niso med največjimi favoriti pred začetkom četrtfinalnih bojev, bodo z zdravimi Evgenijem Malkinom, Krisom Letangom, Justinom Schultzem in Ollijem Maattotežek zalogaj za vsakogar. Na drugi strani se mora Detroit sprijazniti že s tretjim zaporednim neuspehom v lovu za končnico, ki Rdečim krilom v obdobju med letoma 1991 in 2016 ni "ušla" niti enkrat.

Več sledi!

Vrhunci tekme Colorado Avalanche ‒ Winnipeg Jets: