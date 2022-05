Pintarič: Zavedamo se pomembnosti turnirja in vemo, kakšna so pričakovanja

Ljubljana gosti SP Divizije 1 (skupina A) in torek je bil na sporedu prvi tekmovalni dan. Na uvodni tekmi so Madžari premagali Južne Korejce (5:1), na večerni tekmi pa je Slovenija premagala Litvo. Za nizek izid je zaslužen litovski vratar, ki je ubranil kopico nevarnih strelov (statistika v tem elementu je bil 48:20 za rise) in pa slabša učinkovitost Slovencev.

Risi so vpisali prvo zmago, rezultat bo hitro pozabljen, je pa jasno, da imajo Slovenci še kar precej rezerve v igri. Najbolje so na tekmi proti Litvi odigrali drugo tretjino, po "ogrevanju" v prvi, pa jim je nato v zadnjem delu tretje malce padla koncentracija, kar so tekmeci izkoristili.

V slovenskem taboru so bili zadovoljni z razpletom, saj so točke njihove, ni bilo poškodb in lahko mirno nadaljujejo prvenstvo. Naslednji tekmec so že danes zvečer Romuni, Slovenci pa tudi na tej tekmi v vlogi velikega favorita.

Med vratnicama je bil tokrat Matija Pintarič, ki je med drugim dejal (več pa v video izjavah): "Bilo je čutiti rahlo nervozo, to je bila pozitivna nervoza, saj se vsi zavedamo, kako pomemben turnir je to za nas in kakšna so pričakovanja. Celo tekmo smo bili boljši nasprotnik, zasluženo smo zmagali. Rezultat izgleda, kot da je bilo blizu, ampak vedeli smo, da bomo zmagali in tako je tudi bilo."