Štiri tekme - osem točk: Crosby še naprej blesti ob povratku po poškodbi

Ob zmagi Pingvinov s 4:3 je blestel Sidney Crosby, ki je na štirih tekmah ob povratku po poškodbi dosegel že osem točk. Proti Bostonu je po zaostanku z 0:3 dosegel dve podaji za zadetka Dominika Simona inTeddyja Bluegerja. V zadnji tretjini sta bila natančna šeJack Johnson inBryan Rust. Za Boston so bili v prvi tretjini v razmiku 15 minut uspešni Patrice Bergeron, Anders Bjork in Davir Pastrnak(37. gol v sezoni) Pittsburgh (67 točk) je po šestih zmagah na zadnjih sedmih tekmah le še štiri točke oddaljen od vrha lestvice, ki ga zaseda Washington (71). Boston je drugi na vzhodu z 68 točkami. Na zahodu je najboljši St. Louis prav tako z 68 točkami.

Na preostalih tekmah je Carolina po kazenskih strelih z 2:1 premagala New York Islanderse, Chicago je bil na domačem ledu s 5:2 boljši od Winnipega, Columbus pa je z 2:1 v gosteh ugnal New York Rangers. Za zmago gostov je 27 sekund pred koncem rednega dela zadel Oliver Bjorkstrand.



Izidi:

Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 4:3

Carolina Hurricanes - New York Islanders 2:1 (kazenski streli)

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 5:2

New York Rangers - Columbus Blue Jackets 1:2