Pittsburgh boljši od Washingtona, Florida zlahka prek Chicaga

V severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL sta bila na sporedu le dva obračuna. V prvem je v nedeljo zvečer Pittsburgh po kazenskih strelih ugnal Washington Capitals v že 53. obračunu zvezdnikov Sidneyja Crosbyja in Aleksandra Ovečkina. Danes ponoči pa so na prvi tekmi v sezoni do prve zmage prišli Florida Panthers proti Chicago Blackhawks.

Chicago tudi po tretji tekmi še čaka na prve točke, potem ko je dva poraza doživel proti še drugemu moštvu s Floride, Tampa Bay Lightning. Tokrat so bili Blackhawks nemočni proti panterjem, ki so v zadnji tretjini po izenačenju na 2:2 zabili tri zaporedne zadetke. V drugi tretjini je za 2:0 stotič v NHL zadel branilec Keith Yandle, ki je odigral že 867. zaporedno tekmo. Do rekorda Douga Jarvisa ga loči še 97 tekem. Na nedeljski tekmi je v 53. ponovitvi obračuna dveh zvezdnikov Sidneyja Crosbyja in Aleksandra Ovečkina dvignjene glave led še 32. zapuščal prvi. Pittsburgh je prišel do prve letošnje zmage, Washington pa je vknjižil prvi poraz, a dosegel točko. V rednem delu je za 2:1 prvi zadetek v sezoni dosegel Ovečkin, ki je vpisal še podajo pri zadetku Nicklasa Bäckströma za 3:2. Podaljšek je nato izsilil Marcus Petterson v 53. minuti. V petminutnem dodatku zadetkov ni bilo, pri kazenskih strelih pa je bil uspešen le Jake Guentzel za zmago pingvinov. Na današnji dan Martina Luthra Kinga bo v NHL na sporedu deset dvobojev. Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings naslednjič na delu v noči s torka na sredo proti Colorado Avalanche.



Liga NHL, izida:

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 4:3*(po kazenskih strelih)*

Florida Panthers - Chicago Blackhawks 5:2