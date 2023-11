Pittsburgh brez prejetega gola nadigral aktualne prvake

V severnoameriški hokejski ligi NHL so odigrali pet tekem. Izkazal se je vratar Pittsburgh Penguinsov Alexander Nedeljkovic, ki se je uspešno vrnil po poškodbi in zaustavil vseh 38 strelov na gol prvakov iz Las Vegasa, Golden Knightsov. Pingvini so po njegovi zaslugi povsem utišali branilce naslova in slavili zmago s 3:0.

V dvorani PPG Paints Arena v Pittsburghu je bila vsa pozornost namenjena prav 27-letnemu čuvaju mreže iz Ohia srbskih korenin. "To je bil res dober večer. Fantje so opravili odlično delo, dobro so spuščali palice, iskali prostor in blokirali strele," je soigralce pohvalil junak večera. Ryan Graves in Noel Acciari sta dosegla svoja prva gola med elito, zadel je tudi izkušeni Jevgenij Malkin za zmago Pingvinov, ki so se zmagovito vrnili po sobotnem porazu proti Carolina Hurricanesom. Malkin je med drugo tretjino tekme izgubil palico, a je še vedno nadaljeval in plošček usmerjal z drsalkama ter ga brcnil čez modro črto gola, preden je odšel po novo palico. Komentatorja na tekmi sta se spraševala, ali je mogoče našel v sebi svojega notranjega Lionela Messija.

Se je pa po 11 tekmah končal točkovni niz napadalca Pittsburgha Sidneyja Crosbyja, v katerem je nanizal 17 točk, devet golov in osem podaj. Zvezdnik Pingvinov je drugič na 17 tekmah v sezoni ostal brez točke. Adin Hill je zbral 30 obramb za Golden Knightse, ki so izgubili tri od zadnjih štirih tekem. Zlati vitezi še naprej ostajajo ekipa z najboljšim izkupičkom v zahodnem delu lige. Po drugem zaporednem porazu ostajajo pri 28 točkah. Na drugem mestu so Vancouver Canucks (25 točk), tretji so Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja s 23 točkami. Kralji bodo znova na ledu v torek zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času, ko bodo igrali v gosteh pri moštvu Arizona Coyotes. Hokejisti Toronto Maple Leafs so v ligi NHL prišli do četrte zmage v nizu. Kanadska zasedba je v gosteh po podaljšku ugnala hokejiste Minnesota Wild, ki so vpisali še peti zaporedni poraz. Zelo uspešen večer je tudi za hokejisti Philadelphia Flyers, ki so s 5:2 na domačem ledu premagali Columbus Blue Jacketse ter se veselili pete zmage zapovrstjo. Modri jopiči vztrajajo pri najslabšem nizu v ligi NHL. Doživeli so še deveti poraz po vrsti.

Tudi hokejistom Chicago Blackhawks ne gre vse po načrtih. Na domačem ledu so izgubili četrtič po vrsti. Boljši so bili člani gostujoče zasedbe Buffalo Sabres, ki so slavili s 3:2. Mladi Rasmus Dahlin je dosegel gol in dve podaji za Buffalo Sabrese v United Centru. "Našli smo način za zmago," je dejal 23-letni Šved. "Ni bilo lepo, vendar smo našli pot do zmage. To je tisto, kar lahko vzamem in shranim s te tekme. Pravzaprav smo imeli veliko priložnosti. Danes smo se morali veliko naučiti, vendar smo našli pot do zmage." Hokejisti St. Louis Blues so si opomogli po visokem porazu proti Kopitarjevim Kraljem ter v gosteh s 3:1 premagali mestne tekmece Los Angelesa, Anaheim Duckse. Rački so doživeli tretji zaporedni poraz. Liga NHL, izidi:

Minnesota Wild – Toronto Maple Leafs 3:4 (podaljšek)

Philadelphia Flyers – Columbus Blue Jackets 5:2

Pittsburgh Penguins – Vegas Golden Knights 3:0

Chicago Blackhawks – Buffalo Sabres 2:3

Anaheim Ducks – St. Louis Blues 1:3