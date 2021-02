Pittsburgh do zmage nad velikim rivalom

Ti so z 21 točkami na lestvici zahodne divizije prevzeli vodstvo, imajo pa točko naskoka pred St. Louis Blues. Boljši izkupiček v ligi ima zaradi boljše gol razlike le branilec naslova Tampa Bay Lightning (21 točk), medtem ko imata Boston Bruins (22) v vzhodni in Toronto Maple Leafs (23) v severni diviziji odigrano tekmo oziroma dve tekmi več.

NHL 'klasika' pripadla Pittsburghu

Na nedeljskem večernem obračunu je Pittsburgh s 6:3 ugnal Washington Capitals. Bryan Rust je dosegel dva zadetka, po enega pa so prispevali Brandon Tanev, Sidney Crosby, Jake Guentzelin Zach Aston-Reese. Za poražene 'Prestolnike' so se med strelce vpisali Jakub Vrana, Jevgenij Kuznjecov in Nicklas Bäckström.

V šesti minuti prve tretjine so sicer povedli gosti iz Washingtona, na prvi odmor pa so s prednostjo 2:1 odšli domači. Washington je nato izenačil na začetku druge tretjine, znova pa so z dvema goloma odgovorili domači. Bäckström je še pred koncem drugega dela znižal na 4:3, a poti do izenačenja prvaki iz sezone 2017/18 v zadnjem delu igre niso našli. Pittsburgh je zmago potrdil z dvema zadetkoma v prazno mrežo tekmeca.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo naslednjič na delu v noči s torka na sredo, ko bodo gostili moštvo Minnesota Wild.

Liga NHL, izida:

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 6:3

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 1:0

New York Rangers - Philadelphia Flyers (prestavljeno)