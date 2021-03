Pittsburgh na krilih Kapanena do visoke zmage nad New York Rangers

"Mislim, da gre veliko zaslug fantom, s katerimi igram. Oni mi pripravijo priložnosti, iz katerih lahko dosegam gole in podajam," je dejal junak v vrstah Pittsburgha Kasperi Kapanen.

Jevgenij Malkin je dodal zadetek in podajo, med strelce se je vpisal tudi legendarni Sidney Crosby, vratar Casey DeSmithpa je zbral 23 obramb. 'Pingvini' so zaustavili zmagoviti niz 'Rangerjev', ki so pred tem slavili tri zaporedne zmage. Šele kazenski streli so v Teksasu odločili tekmo Dallas Stars - Nashville Predators, spretnejši pa so bili Plenilci, ki so sicer zapravili prednost treh zadetkov, na koncu pa zmagali s 4:3. Eeli Tolvanen je dosegel gol in podajo, vratar Pekka Rinne pa je ubranil 35 strelov. Pri izvajanju kazenskih strelov sta bila uspešna Filip Forsberg in Roman Josi, hokejisti Nashvilla pa so končali črn niz treh zaporednih porazov.

Druga najboljša ekipa lige, Tampa Bay Lightning, je v gosteh pri Chicago Blackhawks zmagala s 6:3. Čeprav so gostitelji povedli s 3:0, so gosti nato zadeli šestkrat zaporedoma, od tega štirikrat z igralcem več na ledu. Yanni Gourdeje dosegel dva gola in dve podaji, Ondrej Palat in Victor Hedman sta vsak dosegla po en zadetek in podajo, vratar Andrej Vasilevskijpa je zbral 22 obramb. "Zaostajali smo za tri gole, zato smo morali spremeniti način igre. Jasno je, da, če v tem trenutku ne bi obrnili ladje, bi se potopili oziroma izgubili. To nas je streznilo, začeli smo bolje igrati, dva hitra gola sta nam vlila dodatne energije, da smo zmagali," je dejal Gourde.