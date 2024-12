V Calgaryju počastili spomin na tragično preminulega Gaudreauja

Od desetih tekem kroga v hokejski ligi NHL so na kar petih igrali podaljške. V dvorani Scotiabank Saddledome v Calgaryju v Kanadi pa so ob tekmi med domačimi Flames in Columbus Blue Jackets počastili spomin na avgusta tragično preminulega Johnnyja Gaudreauja, ki je igral za oba kluba.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na svojem edinem gostovanju v Calgaryju v tej sezoni so se modri jopiči pred tekmo pridružili ognjenim plamenom na ledu za poseben poklon Gaudreauju, ki je skupaj z bratom Matthewom, nekdanjim profesionalnim hokejistom, umrl 29. avgusta. Oba je med vožnjo s kolesom v bližini doma v okrožju Salem v New Jerseyju zadel domnevno alkoholiziran voznik.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

To se je zgodilo na podeželski cesti na predvečer poroke njune sestre Katie. "Bilo je toliko čustev," je dejal kapetan Flames Mikael Backlund. "Bili smo tako navdušeni, da smo videli družino, a tudi tako žalostni. To je velika tragedija. Toliko je mešanih čustev, prvič se soočam s tem. Vedno je dobro imeti tudi soigralce, ki so bili blizu Johnnyju, da lahko delimo zgodbe in se povežemo drug z drugim."

Gaudreauja je Calgary izbral v četrtem krogu nabora lige NHL leta 2011 in je osem sezon igral za Flames, preden je 13. julija 2022 podpisal pogodbo z Blue Jackets kot prosti igralec. Gaudreau je bil star 31 let, ko je umrl. "Nekako gradimo na dediščini res dobrega igralca naše ekipe," je pred tekmo dejal trener plamenov Ryan Huska. "To je priložnost za njegovo družino, da vidi, kako pomembni so bili za mesto Calgary." Pred očmi svojcev bratov Gaudreau so Rasmus Andersson, Kevin Bahl in Jegor Šarangovič dosegli zadetke, Calgary Flames pa so s 3:0 premagali Columbus Blue Jackets.

Sam Montembeault brani Alexisu Lafreniereju. FOTO: AP icon-expand

V Montrealu je Patrik Laine zadel v svojem debiju za Montreal Canadiens. Francoski Kanadčani so v Bell Centru po podaljšku premagali New York Islanders z 2:1. Nathan MacKinnon je dosegel dva zadetka in podajo, zasedba Colorado Avalanche pa je v dvorani KeyBank premagala Buffalo Sabres s 5:4 ter se pobrala po zaostanku štirih golov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V St. Paulu v Minnesoti pa je Kiril Kaprizov 24 sekund pred koncem podaljška zadel v polno za četrto zaporedno zmago Minnesota Wild s 3:2 proti Vancouver Canucks. V TD Gardnu v Bostonu je Pavel Zacha zadel za domače Bruins po 2:15 minute podaljška za zmago s 3:2 proti Detroit Red Wings. Nikita Zadorov in Justin Brazeau sta prav tako zadela, vratar Joonas Korpisalo pa je zbral 25 obramb za Boston, ki je zmagal na petih od zadnjih sedmih tekem. William Eklund je v Washingtonu dosegel gol ob igralcu več na ledu 39 sekund po začetku podaljška za San Jose Sharks. Ti so zmagali z 2:1 proti domačim Capitals. Tudi Tyler Toffoli je zadel za morske pse, ki so zmagali tretjič v nizu.

V dvorani PPG Paints v Pittsburghu se je odvijala prava drama. Domači pingvini so po 44 minutah tekme vodili že s 4:1, a so floridski panterji v zadnji tretjini naredili preobrat in izenačili ter izsilili podaljšek. A zmaga je ostala doma po zaslugi zadetka Bryana Rusta v drugi minuti podaljška za četrto zaporedno zmago Pittsburgha. Izidi:

Boston Bruins - Detroit Red Wings 3:2 (podaljšek) Buffalo Sabres - Colorado Avalanche 4:5 Montreal Canadiens - New York Islanders 2:1 (podaljšek) Pittsburgh Penguins - Florida Panthers 5:4 (podaljšek) Washington Capitals - San Jose Sharks 1:2 (podaljšek) Carolina Hurricanes - Seattle Kraken 2:4 Minnesota Wild - Vancouver Canucks 3:2 (podaljšek) Winnipeg Jets - St. Louis Blues 1:4 Calgary Flames - Columbus Blue Jackets 3:0 Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 1:0