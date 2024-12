Pittsburgh po podaljšku ugnal Kralje, podaja Kopitarja

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jevgenij Malkin v 37. minuti in Matt Grzelcyk v 55. minuti sta poskrbela za izenačenje, Rickard Rakell pa je v drugi minuti podaljška Pittsburgha zagotovil točki. Tekmo si bo zapomnil tudi Michael Bunting , ki je odigral svojo 300. tekmo v ligi in jo začinil z dvema podajama.

Na tekmi sta blestela tudi oba vratarja. Alex Nedeljkovic v domači vrsti z 29 obrambami in Darcy Kuemper pri ekipi iz Kalifornije, ki jih je zbral 28.

Po prostem večeru bo Los Angeles serijo gostovanj nadaljeval v Philadelphii, Nashvillu in Washingtonu. Trenutno so Kralji na lestvicah druga ekipa pacifiške skupine in četrta ekipa na zahodu.