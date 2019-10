Pittsburgh prizadejal Coloradu prvi poraz v sezoni

Odlično strelsko formo na začetku sezone kaže prvi zvezdnik Pittsburgha Sidney Crosby , ki je v statistiko vpisal gol, svojega 450. v NHL, in podajo. Če se upošteva še konec lanske sezone, je Crosby vsaj točko dosegel že na sedmi zaporedni tekmi. Na začetku novega prvenstva ima na svojem računu že štiri gole in osem podaj. Colorado je pred tem dobil šest tekem, kar se ni zgodilo že od sezone 2013/14. "Nismo igrali, kot bi morali. Najbrž je poraz celo dobrodošel, nekdo nas je moral postaviti na realna tla," je po tekmi dejal nemški vratar gostov Philipp Grubauer , ki je ubranil 30 strelov, štiri več kot njegov kolega na nasprotni strani Matt Murray .

Tekmo je odločil gol Brandona Taneva , ki je z izdatno pomočjo tekmečeva švedskega napadalca Gabriela Landeskoga (privoščil si je hudo napako, namesto da bi plošček odbil, ga je potisnil za golovo črto) zadel v četrti minuti podaljška. S tem je postal šele drugi igralec Pittsburgha, ki je v podaljšku dosegel gol, ko je imela njegova ekipa igralca manj na ledu. Pred njim je to leta 1996 uspelo legendarnemu Mariu Lemieuxu . Za Taneva, ki se je Pingvinom pridružil julija, prišel je namreč iz Winnipega, je bil to nasploh prvi gol za svojo novo ekipo.

Spodrsljaj Colorada je izkoristil Edmonton, ki se je s šesto zmago v sedmi tekmi zavihtel na vrh lestvice. Tokrat je s 6:3 premagal Philadelphio, pri zmagi sta blestela Connor McDavid in Leon Draisaitl. Prvi je tretjič v karieri dosegel pet točk, golu je dodal še štiri podaje, nemški reprezentant pa je v statistiko vpisal dva gola in podajo. Veliko vlogo pri zmagi domače ekipe je imel tudi finski vratar Mikko Koskinen, z 49 obrambami je poskrbel za osebni rekord. Nekaj živcev mu je požrl le Čeh Jakub Voraček, ki ga je premagal dvakrat, enkrat pa je za gol tudi podal.

Tako kot Edmonton ima 12 točk zaenkrat tudi Carolina, ki pa je tokrat vknjižila drugi poraz v sezoni in se ni veselila svojega najboljšega vstopa v sezono v zgodovini. V San Joseju jo je domača ekipa ugnala s 5:2, junak dvoboja je bil Evander Kane, ki je že v prvi tretjini dosegel tri gole. Za morske pse je bila to po štirih uvodnih porazih tretja zaporedna zmaga. Slab dan vodilnih ekip je zaokrožil Buffalo, ki je zabeležil prvi poraz v rednem delu. Kljub zaostanku z 0:2 ga je na domačem igrišču ugnal Anaheim. Adam Henrique je pri zmagovalcih dosegel gol in še enkrat podal, Šved Jakob Silfverberg je zbral gol in dve podaji. Po 16 neuspešnih poskusih so domači končno zadeli tudi z igralcem več, za vodstvo s 3:2 je to uspelo Švedu Rickardu Rakellu.

Predlanski prvaki, igralci Washingtona, so s 4:3 doma ugnali Toronto s 4:3, v drugi tretjini so po zaostanku 0:2 tri gole dosegli v razmaku 78 sekund. Columbus je osmič zaporedoma ugnal Dallas, tokrat s 3:2.



Liga NHL, izidi:

Pittsburgh Penguins - Colorado Avalanche 3:2 (po podaljšku)



Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 4:3



Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 3:2



Edmonton Oilers - Philadelphia Flyers 6:3



Anaheim Ducks - Buffalo Sabres 5:2



San Jose Sharks - Carolina Hurricanes 5:2