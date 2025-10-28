Crosby z golom in dvema podajama dosegel nov mejnik

Pittsburgh Penguins in Ottawa Senators so se v severnoameriški hokejski ligi NHL pred domačimi navijači veselili visokih zmag. Pingvini so s 6:3 premagali St. Louis Blues, tekmo je zasenčila tragedija, ko je s tribune padel navijač. Medtem pa so bili senatorji s 7:2 boljši od Boston Bruins.

V Pittsburghu je Sidney Crosby z golom in dvema podajama postal šele deveti igralec v zgodovini prvenstva NHL s 1700 točkami. Crosby, ki mu je to uspelo ob četrtem najmanjšem številu tekem, je obenem četrti igralec v zgodovini NHL, ki je dosegel ta rekord z eno ekipo. Crosby je imel tudi svojo 498. tekmo z več točkami, s čimer je prehitel Maria Lemieuxa za ekipni rekord, in je šesti v zgodovini NHL na večtočkovni lestvici vseh časov.

Jevgenij Malkin je z golom in podajo podaljšal svoj niz točk na sedem tekem, Bryan Rust pa je dosegel dva gola in podajo. Parker Wotherspoon je dosegel svoj prvi gol za Pittsburgh, Anthony Mantha pa je dodal še petega v sezoni. Vratar Tristan Jarry je z 22 obrambami pomagal pingvinom do pete zmage na šestih tekmah, kar pomeni, da niso izgubili vse od 14. oktobra proti Anaheimu. Jordan Kyrou je z golom podaljšal niz sedmih tekem, za St. Louis pa sta zadela tudi Nick Bjugstad in Mathieu Joseph. Joel Hofer je ubranil 20 strelov za Blues, ki so izgubili še četrtič zaporedoma.

St. Louis je izgubil pet od zadnjih šestih tekem in na štirih od teh porazov prejel več kot šest zadetkov. Tekmo je zasenčila tudi tragedija. Po poročanju klubskega vodstva je navijač padel z zgornjega nadstropja dvorane PPG Paints in bil po prvi pomoči reševalcev odpeljan v bližnjo bolnišnico. Pittsburgh Post piše, da je moški v kritičnem stanju. "Naša skrb je v tem trenutku še vedno z žrtvijo in njeno družino," so zapisali v taboru pingvinov. Tudi junak večera Crosby je po zmagi Pittsburgha omenil nesrečnega navijača. "Ne zdi se mi prav govoriti o točkah, ko slišiš kaj takega," je dejal. "Seveda so naše misli in molitve s to osebo in njeno družino ter upamo, da jim gre dobro."

V Kanadi pa sta Drake Batherson in Tim Stutzle vsak dosegla po dva gola in podajo ter popeljala senatorje do tretje zaporedne zmage. Zadetke so dosegli tudi Claude Giroux, Nick Cousins in Fabian Zetterlund, vratar Leevi Merilainen pa je zbral 26 obramb. Triindvajsetletni vratar, ki je 15. oktobra v svoji edini drugi začetni postavi to sezono prejel sedem golov, se je tokrat odkupil senatorjem. Hokejisti Los Angeles Kings, pri katerih se je v ekipo po poškodbi proti Nashvillu in Chicagu vrnil kapetan Anže Kopitar, bodo naslednjo tekmo prav tako gostovali in jo odigrali v torek proti San Joseju. Liga NHL, izida tekem:

Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues 6:3 Ottawa Senators - Boston Bruins 7:2