Peti zaporedni poraz: Dallas še naprej ne najde poti iz krize

Nathan MacKinnon je bil zaradi poškodbe noge vprašljiv za to tekmo, a je na koncu prispeval odločilni gol. Z dvema zadetkoma in podajo se je izkazal Andre Burakovsky. Hokejisti Anaheim Ducks so pred svojimi gledalci prišli do zmage s 4:2 nad Carolino Huricanes. Domače je v vodstvo popeljalAdam Henrique, ki je zadel četrtič v zadnjih treh tekmah. Na 3:0 je potem v drugi tretjini, ko so padli štirje zadetki, dva na vsaki strani, povišal Jakob Silfverberg, ki je dosegel petstoti gol v ligi NHL. Končni izid 4:2 pa je v 33. minuti s prvencem v ligi NHL postavil Haydn Fleuryv dresu Caroline. Pot k domači zmagi Edmonton Oilers z 2:1 proti Detroit Red Wings je tlakoval James Neal, z devetimi goli trenutno najboljši strelec lige. Vsi trije zadetki so padli v drugem delu igre, najprej je na 2:0 za domače povišal Ethan Bear, končni izid pa je v 37. minuti postavilMike Green. Hokejisti Chicago Blackhawks so do zmage s 3:2 nad Columbus Blue Jackets prišli po podaljšku. Odločilni gol je v prvi minuti podaljška dosegelJonathan Toews. Ekipa Washington Capitals je doma s 5:2 premagala New York Rangers. K zmagi sta močno prispevala T.J. Oshie z dvema goloma in John Carlson s tremi podajami.

Poti iz krize pa še vedno niso našli hokejisti Dallas Stars, ki so izgubili še peto tekmo v nizu, tokrat na gostovanju pri Pittsburgh Penguins z 2:4. Za domače je dvakrat v zadnji tretjini zadel Kris Letang in tako pomembno prispeval k peti zaporedni zmagi svojega moštva.

Los Angeles Kings in Anžeta Kopitarja nova tekma čaka v noči na nedeljo, ko v goste prihaja Calgery Flames.



Izidi:

Florida Panthers - Colorado Avalanche 4:5 (podaljšek)

Pittsburgh Penguins - Dallas Stars 4:2

Washington Capitals- New York Rangers 5:2

Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 3:2 (podaljšek)

Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 2:1

Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes 4:2