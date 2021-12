Pittsburghu zmaga v Washingtonu, Florida z zmago na vrhu lestvice

Junak tekme pri Rangersih je bil v zadnjem času zelo razpoloženi vratar, Rus bolgarskega rodu Alexandar Georgiev, ki je ubranil 36 strelov. Za Rangerse, ki so na zadnjih devetih tekmah vknjižili osem zmag, sta v polno merila Šved Mika Zibanejad in Alexis Lafreniere, Adam Fox je v statistiko vpisal dve podaji. Edini, ki je premagal Georgieva, je Brett Murray, uspešen je bil pet minut pred koncem tekme.

New York je na lestvici vzhoda prehitel Washington, ki je moral na domačem ledu priznati premoč Pittsburghu in Sidneyju Crosbyju. Gostujoči zvezdnik je z dvema podajama nadaljeval zbiranje točk na že sedmi zaporedni tekmi. Pingvini so zmagali s 4:2, že po prvi tretjini so vodili s 3:0. Domači so se nato približali na 2:3, podajalec pri obeh golih je bil Rus Aleks Ovečkin, a je slabi dve minuti pred koncem njihovo usodo dokončno zapečatil Jeff Carter.

Najboljša ekipa lige pa ostaja Florida, pred New Yorkom ima točko prednosti. Tokrat je s 3:1 v Glendalu ugnala Arizono. V prvi tretjini sta mrežo v presledku le desetih sekund zatresla Patrick Hornqvist in Sam Bennett, Phil Kessel je zaostanek zmanjšal, zmago Panterjev pa je potrdil Sam Reinhart.