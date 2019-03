Plazovi do velike zmage nad Vitezi, hat-trick Pastrnaka v Bostonu

"Fantastično. 'Grubi' je bil izjemen v golu,"se je glasil komentar koloradskega levega krila Colina Wilsona. Gole za domače so prispevali tudi Matt Calvert, Nathan MacKinnon in Gabriel Bourque za ohranitev dveh točk prednosti pred Arizona Coyotesi na lestvici povabljencev zahodne konference. Do konca je še pet tekem, ekipa Avalanche pa Kojote na morda že ključni tekmi gosti v petek. Barrie je z že 73. golom v karieri dokončno prehitel klubsko legendo, Latvijca Sandisa Ozolinša, podelil je še dve podaji.

Silovit nalet za izenačenje do zadnjih sekund

Za Zlate viteze so zadeli Paul Stastny, Reilly Smithin Alex Tuch, a bodo morali skupaj s svojimi navijači še počakati na potrditev uvrstitve v končnico, ki bi jim jo prinesla že sredina zmaga v Denverju. Vratar Malcolm Subbanje ustavil 26 strelov na šesti zaporedni tekmi, ki jo je začel v golu ekipe iz Nevade. Po zaostanku z 0:3 se gostom ni uspelo vrniti, čeprav je Tuch slabe tri minute in pol pred koncem tekme znižal na 4:3. Grubauer je ob naletu Vegasa z igralcem več in ob igri brez vratarja ubranil vse strele, 7,6 sekunde so po izključitvi MacKinnona lanskoletni finalisti igrali celo s šestimi v polju proti štirim Koloradčanom, ki pa se niso pustili streti. Imeli so tudi nekaj sreče, da je strel Jonathana Marchessaulta v zadnjih sekundah zgrešil cilj.

Vrhunci tekme Boston Bruins ‒ New York Rangers: