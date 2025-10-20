Po četrtini sezone hokejski zmaji vztrajajo na vrhu

Hokejisti iz slovenske prestolnice tudi po dvanajstem krogu ostajajo na vrhu lige ICE. Hokejski zmaji so se tokrat izkazali na vselej neugodnem gostovanju na Predarlškem. Pionirje so ugnali z gladkih 4:1. Ljubljančane v naslednjem obdobju čakajo še tri zaporedna gostovanja, ta konec tedna je na sporedu tradicionalni koroški derbi s Celovčani.

Terrence James Brennan je prvi strelec lige. Pa čeprav je uradno na poziciji branilca. FOTO: HK Olimpija Ljubljana icon-expand

Ljubljanski hokejisti so tudi po 12. krogu ostali na prvem mestu lige ICE. Potem ko so v petek po podaljšku pred skoraj polnim Tivolijem strli prvake iz Salzburga, so dva dni kasneje v končnici tekme v Feldkirchu našli še recept za trdožive domače hokejiste s Predarlškega.

TJ Brennan je po 12 odigranih tekmah na vrhu lestvice strelcev v ligi ICE, zadel je osemkrat. Je tudi najboljši po točkah, ob 15 podajah ima 23 točk. Z 22 mu sledi prav soigralec Nicolai Meyer (7 golov/15 podaj).

Zmaji so bili favoriti v tem dvoboju, imeli veliko terensko premoč in tudi precej več priložnosti, a so si zmago zagotovili šele v zadnjih desetih minutah. "Vedeli smo in tudi potrdilo se je, da so gostovanja na tem koncu vselej zelo zahtevna in nepredvidljiva. Zavedali smo se, da ne bomo imeli lahkega dela, kot bi si to lahko nekdo predstavljal. Zato sem vesel, da je bil pristop od prve minute pravi. Pohvale fantom za to," je po prepričljivi zmagi v dvorani Vorarlberg povedal strateg HK Olimpija Ljubljana Ben Cooper.

"Dobro smo odprli tekmo z dvema goloma, nato pa je do svoje igre in tudi zadetka prišel tekmec in vse je bilo odprto plred zadnjim delom igre. Sledila je dobra reakcija naših fantov in na koncu zaslužena zmaga. To je dobra popotnica pred serijo zahtevnih gostovanj," je še povedal 48-letni Kanadčan, ki v tej sezoni odlično "pljuje" z zmaji.

Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Ne pogledujemo lestvice, zato je še veliko prezgodaj. Skušamo biti zbrani pred vsako tekmo in gremo korak po korak. Veseli pa me, da je pristop fantov na vsaki tekmi na nivoju," je še dejal nekdanji dolgoletni pomočnik v Salzburgu.

Olimpija bo v naslednjem krogu v petek prosta, naslednja tekma jo čaka v nedeljo, ko bo gostovala v Celovcu.

"Opozarjal sem, da moramo biti od prve sekunde na visokih obratih. Vedeli smo, proti komu igramo in kako se je treba lotiti tekme. Možnosti za boljši razplet nam je odnesel slab start v dvoboj. Fante moram pohvaliti za igro v nadaljevanju, predvem v drugi tretjini bi lahko iztržili precej več. V prihodnje si ne smemo privoščiti takšnega uvoda proti tako kakovostni zasedbi kot je Olimpija," je po porazu z zmaji dejal finski trener na klopi avstrijske ekipe iz Feldkircha Johannes Nygard.

Olimpija je pred dnevi Pioneerse gladko ugnala že v Tivoliju (6:1). FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Izid, 12. krog:

Pioneers Vorarlberg - Olimpija Ljubljana 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Florchuk 32.; Crnović 6., Halbert 14., Meyer 53., Mašič 60.