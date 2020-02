Po dveh porazih le zmaga SŽ Olimpije

Potem ko so Ljubljančani v prvih dveh krogih drugega dela, v katerem so v vodilni skupini v družbi še petih najboljših ekip rednega dela, izgubili proti Jesenicam in Asiagu, so danes proti Cortini, ki je imela pred tekmo enak točkovni izkupiček kot Olimpija, pokazali boljši obraz.

Anže Ropret je načel mrežo tekmeca v sedmi minuti, gola Marka Čepona v 16. in 22. minuti pa sta pomenila vodstvo s 3:1. Martin Bohinc je v 31. minuti povišal na 4:1. Ko je Kristjan Čepon v 51. minuti zadel za 5:2, je bil zmagovalec odločen.

Ljubljančane, branilce naslova, naslednja tekma čaka v četrtek, ko bodo gostovali pri Pustertalu.

SŽ Olimpija- Cortina 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)