Po novem porazu glasni žvižgi za 'kralje' v domačem Staples Centru

Anže Kopitar je z Los Angeles Kings, najslabšo ekipo zahodne konference v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL, tokrat v domačem Staples Centru gostil najslabšo ekipo vzhoda, New Jersey Devils. Boj z dna prvenstvene lestvice so s 6 : 3 dobili gosti, domači navijači pa so 'kralje' po novem porazu z ledu pospremili z glasnimi žvižgi.

Kapetan 'kraljev' Anže Kopitar je v 23:25 minute na ledu ostal brez točke, v statistiko je vpisal tri neuspešne strele proti vratom tekmeca. Naslednja tekma hokejiste Los Angelesa čaka v noči na soboto, ko bodo prav tako v domači dvorani Staples Center gostili lanske finaliste Vegas Golden Knights. Kapetan 'kraljev' Anže Kopitar preživlja težke čase v letošnji sezoni. FOTO: AP Liga NHL, izidi:

Los Angeles Kings - New Jersey Devils 3 : 6

(Anže Kopitar: 3 streli proti vratom tekmeca v 23:25 minute za LA).



Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 4 : 5 (po podaljšku)



Florida Panthers - Colorado Avalanche2 : 5



Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets3 : 4 (po podaljšku)



Pittsburgh Penguins - New York Islanders 6 : 2



Ottawa Senators - Montreal Canadiens 2 : 5



Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 3 : 2



Calgary Flames - Minnesota Wild 2 : 0



Arizona Coyotes - Washington Capitals 2:4



Vancouver Canucks - Nashville Predators 5:3



Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 4:3