Po osvojitvi državnega naslova pet hokejistov zapustilo zmajevo gnezdo

"Po osvojitvi nove zvezdice v državnem prvenstvu se intenzivno pripravljamo na novo sezono in sestavljamo ekipo. Del tega so tudi odhodi. Vsem se iskreno zahvaljujemo za njihov doprinos našemu moštvu in jim želimo vse dobro ter veliko uspeha v nadaljnji karieri," so pri Olimpiji zapisali na družbenih omrežjih.