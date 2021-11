Po Torontu za šesto zaporedno zmago Kraljev padel tudi Montreal

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL prišli do šeste zaporedne zmage. Na gostovanju pri Montreal Canadiens so po podaljšku zmagali s 3:2, junak večera pa je bil Adrian Kempe, ki je zadel po 3:39 dodatne igre, kar je bil njegov peti gol v sezoni.

V rednem delu sta za goste iz Kalifornije zadela Brendan Lemieux in Alex Iafallo, vratar Cal Petersen pa je za Kralje, ki imajo ta čas najdaljši zmagoviti niz v ligi, zbral 33 obramb. Anže Kopitar je odigral slabih 24 minut tekme in sprožil štiri strele proti vratom tekmeca, vendar tokrat ni dosegel zadetka ali podaje. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pri domači ekipi sta se med strelce vpisala Ben Chiarot in Jake Evans, vratar Jake Allen pa je zaustavil 31 strelov. Naslednja tekma Kralje čaka v noči na petek po lokalnem času, ko bodo v Kanadi gostovali pri ekipi Ottawa Senators. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Liga NHL, izidi:

Montreal Canadiens - Los Angeles Kings 2:3 (po podaljšku)

(Anže Kopitar: 4 streli na gol v 23:54 minute za LA).

Boston Bruins - Ottawa Senators 3:2

Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 1:2 (po podaljšku)

New Jersey Devils - Florida Panthers 7:3

Detroit Red Wings - Edmonton Oilers 4:2

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 2:3 (po kazenskih strelih)

Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins 3:2 (po kazenskih strelih)

Calgary Flames - San Jose Sharks 1:4

Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 2:3 (po podaljšku)

Vegas Golden Knights - Seattle Kraken 4:2 icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke