Po zaslugi 'čudežnega' Svečnikova Carolina blizu uvrstitve v končnico

Podajalec pri vseh treh zadetkih Andreja Svečnikova je bil Sebastian Aho, ene gol pa je prispeval Jordan Martinook. Hurricanes vodijo z 2:0 in za uvrstitev v končnico severnoameriške poklicne hokejske lige potrebujejo le še eno zmago.

Svečnikov je po tekmi povedal, da ima njegov hat-trick dodatno vrednost, saj mu je trikrat uspelo premagati enega najboljših vratarjev na svetu, švedskega veterana Henrika Lundqvista.

"Navdušen sem nad prvim hat-trickom in dejstvom, da sem ga dosegel proti takšnemu zvezdniku. Seveda mi ne bi uspelo brez soigralcev. Hvala vsem. Mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo," je presrečni 20-letnik.

Vegas Golden Knights so v zadnji tretjini dosegli štiri zadetke in tako preobrnili zaostanek 1:3 proti Dallasu v zmago s 5:3, Winnipeg Jets pa so premagali Calgary Flames s 3:2 in serijo izenačili na 1:1.