Hokej

Po zmagi Danske nad Italijo Slovenija za obstanek potrebuje točko

Zürich, 24. 05. 2026 19.18 pred 1 uro 1 min branja 0

M.J. STA
Kanada - Slovenija

Po tekmah na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju v Švici je že znana prva reprezentanca, ki se bo poslovila v drugoligaško konkurenco v sezoni 2027. Velika Britanija po šestem porazu,tokrat jo je premagala Latvija s 6:0, nima več možnosti za rešitev. Slovenci za obstanek v ponedeljek proti Italiji potrebujejo vsaj točko.

V slovenski skupini B v Fribourgu je Danska s 3:2 po kazenskih strelih premagala Italijo. Slednja je tako prišla do prve točke na SP, v ponedeljek pa bo obstanek iskala v obračunu s Slovenijo. Danci so se z dvema točkama že rešili in ne morejo več pasti na zadnje mesto. 

Blaž Gregorc
Slovenija ima pred to zadnjo tekmo na SP tri točke. Zmaga, bodisi po rednem delu ali podaljšku/kazenskih strelih, Sloveniji prinaša obstanek, rešila pa se bo tudi, če proti zahodnim sosedom doživi poraz po podaljšku ali kazenskih strelih, saj bi tudi s točko obdržala prednost pred Italijo.

Ne sme pa izgubiti po rednem delu, v tem primeru bi jo Italija s štirimi točkami prehitela. Britanci so tudi po šesti tekmi v skupini A ostali pri ničli. Teoretično sicer še lahko, če bi na zadnji tekmi premagali Nemčijo, ujamejo Madžarsko. A jim to ne bo pomagalo, saj so Madžari dobili medsebojno tekmo, tako da Velika Britanija ne more več napredovati z zadnjega mesta v tej predtekmovalni skupini.

Edo Terglav
V naslednji sezoni bosta med elito igrala Kazahstan in Ukrajina, ki sta bila najboljša na letošnjem SP divizije I (skupina A) na Poljskem.

