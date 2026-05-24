Po zmagi Danske nad Italijo Slovenija za obstanek potrebuje točko

V slovenski skupini B v Fribourgu je Danska s 3:2 po kazenskih strelih premagala Italijo. Slednja je tako prišla do prve točke na SP, v ponedeljek pa bo obstanek iskala v obračunu s Slovenijo. Danci so se z dvema točkama že rešili in ne morejo več pasti na zadnje mesto.

Blaž Gregorc FOTO: Profimedia

Slovenija ima pred to zadnjo tekmo na SP tri točke. Zmaga, bodisi po rednem delu ali podaljšku/kazenskih strelih, Sloveniji prinaša obstanek, rešila pa se bo tudi, če proti zahodnim sosedom doživi poraz po podaljšku ali kazenskih strelih, saj bi tudi s točko obdržala prednost pred Italijo.

Ne sme pa izgubiti po rednem delu, v tem primeru bi jo Italija s štirimi točkami prehitela. Britanci so tudi po šesti tekmi v skupini A ostali pri ničli. Teoretično sicer še lahko, če bi na zadnji tekmi premagali Nemčijo, ujamejo Madžarsko. A jim to ne bo pomagalo, saj so Madžari dobili medsebojno tekmo, tako da Velika Britanija ne more več napredovati z zadnjega mesta v tej predtekmovalni skupini.

Edo Terglav FOTO: Luka Kotnik

V naslednji sezoni bosta med elito igrala Kazahstan in Ukrajina, ki sta bila najboljša na letošnjem SP divizije I (skupina A) na Poljskem.