Podaja Kopitarja premalo za zmago kraljev

Ekipa iz Kalifornije je tekmo dobro začela in v 13. minuti drugega dela povedla z golom Phillipa Danaulta , a je vodstvo trajalo vsega 48 sekund, preden je na svoji 400. tekmi v ligi izenačil Andrew Mangiapane , še 56 sekund kasneje pa je Blake Coleman domačim priigral prvo vodstvo. Ekipi sta izenačeni vstopili v zadnji del, kjer je odločilni gol v 53. minuti dosegel beloruski center Jegor Šarangovič . V 59. minuti je končni izid postavil Mikael Backlund , ko so gostje iz Los Angelesa zamenjali vratarja s šestim igralcem na ledeni ploskvi.

Po prostem večeru bo Los Angeles kanadsko turnejo nadaljeval na gostovanju pri vodilni ekipi lige v Vancouvru. Ta pa je ranljiv, kar je ponoči dokazal Pittsburgh z zmago v podaljšku s 4:3 in to kljub temu, da so gostitelji vodili z 2:0 in 3:2. Na vzhodu je v vodstvu zdaj Florida, ki je s 3:2 ugnala Buffalo. V dresu ekipe iz Miamija je z golom in dvema podajama izstopal Brandon Montour, Matthew Tkachuk je dodal gol in podajo.