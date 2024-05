Podprvaki Nemci SP začeli z zmago, Čehi slavili po kazenskih strelih

Nemčija je SP, na katerem bo skušala ponoviti lanski izjemen uspeh in srebrno medaljo, začela z zmago, a se je morala zanjo krepko potruditi. Slovaki so bili zagrizen tekmec, prišli so do znižanja na 3:4, nazadnje pa morali priznati premoč. Zmago Nemčije sta šele ob koncu potrdila Leo Pföderl in Tobias Eder .

Švicarji so do zmage nad Norveško prišli po učinkoviti drugi tretjini, ko so v razmaku devetih minut Romain Loeffel, Sven Senteler in Tristan Scherwey dosegli tri gole, naskoka 4:1 pa niso več spustili iz rok.

V večernem prvem derbiju na SP so Čehi gostili Fince. Trd in bojevit obračun se je po rednem delu končal brez golov, za odtenek več priložnosti so imeli domači, a sta se vratarja Lukas Dostal in Harri Sateri izkazala. Čehi so sredi tekme sicer dosegli gol, strelec je bil Ondrej Palat, a so ga sodniki po ogledu posnetka razveljavili zaradi oviranja vratarja. Na drugi strani pa je Mikael Granlund v zadnji tretjini zadel okvir gola. V podaljšku tudi ni bilo golov, pri kazenskih strelih pa so Finci zgrešili prve štiri poskuse, za domače pa sta zadela Ondrej Kaše in Roman Červenka.