Jeseničani tretji polfinalisti pokalnega tekmovanja

Jeseničani so brez večjih težav upravičili status favoritov in po zadržanem začetku zanesljivo odpravili Mariborčane. Tri gole je dosegel Mirko Djumić, dva pa Žan Jezovšek. Že v sredo do se v polfinale uvrstili hokejisti MK Bleda in Triglava. Blejci so premagali True Celje s 5:0 (2:0, 1:0, 2:0), Kranjčani pa Slavijo Junior s 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

Zmagovalca sredinih tekem se bosta v prvem polfinalu v petek pomerila za vstopnico za sobotni finale, v drugem polfinalu pa bosta igrala Sij Acroni Jesenice in zmagovalci zadnjega današnjega četrtfinala. Finale bo v dvorani Tivoli na sporedu v soboto.

Naslov pokalnega zmagovalca branijo gostitelji turnirja, hokejisti SŽ Olimpije, ki so v prejšnji sezoni v finalu premagali Sij Acroni Jesenice.

Izid pokala Slovenije, Ljubljana (dvorana Tivoli):

- četrtfinale:

Maribor ‒ Sij Acroni Jesenice 0:8(0:1, 0:3, 0:4)