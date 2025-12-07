Svetli način
Hokej

Takega spoštovanja ne moreš kupiti: Poklon igralcev lige NHL Anžetu Kopitarju

Los Angeles, 07. 12. 2025 10.22 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.D.
Komentarji
22

Anže Kopitar je pred začetkom sezone oznanil, da bo leta 2026 obesil drsalke na klin in končal svojo izjemno kariero. Dvakratni prvak lige NHL je v svojo 20. sezono vstopil z obilico spoštovanja tako soigralcev kot tekmecev, ki izkoristijo vsako priložnost, da mu to spoštovanje tudi osebno pokažejo.

Anže Kopitar je svojo celotno kariero odigral v dresu Los Angeles Kings. Do zdaj je na 1475 tekmah zabil 445 golov, dodal še 846 asistenc, kar pomeni, da je do zdaj vpisal 1291 točk. Petkrat je sodeloval na tekmah All-Star, dvakrat je prejel nagrado Selke Trophy za najboljšega obrambnega napadalca, dvakrat pa je prejel tudi nagrado Lady Byng Trophy za športno vedenje. Pred dvema letoma je številnim priznanjem dodal tudi nagrado Mark Messier Leadership Award.

Jasno je, da je njegov status v najmočnejši hokejski ligi na svetu že nekaj časa legendaren. To potrjujejo tudi posebni pozdravi Kopitarja z nasprotniki po vsaki tekmi, ki je njegova zadnja proti tem nasprotnikom. Lep primer je bila današnja visoka zmaga kraljev proti Chicago Blackhawks. 

Čeprav so njegovi nasprotniki izgubili z izidom 6 : 0 in so zagotovo želeli čim prej zapustiti led, so ga prav vsi počakali in se z njim rokovali ter izmenjali nekaj besed. Čeprav se v današnjem svetu zdi, da je vse na prodaj, se takega spoštovanja ne more kupiti. Anže Kopitar si ga je zaslužil s trdim delom in nepopustljivim pristopom do športa, ki ga ljubi.

anže kopitar nhl los angeles kings chicago blackhawks
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ApriliaFactory
07. 12. 2025 12.33
Da je Kopitar poštenjak, se vidi že z aviona. Čestitke!
ODGOVORI
0 0
PD00X
07. 12. 2025 12.33
Respect , prava legenda .
ODGOVORI
0 0
Boti
07. 12. 2025 12.19
+2
naj zivi 🇸🇮sport
ODGOVORI
2 0
Pacek
07. 12. 2025 12.17
+9
Kopitar legenda. Ne pa srbski tepihovalec Luka doncic.
ODGOVORI
11 2
patriot20
07. 12. 2025 12.10
+11
drzavljan srbije luka se lahko samo skrije pred anzetom
ODGOVORI
14 3
Midi10
07. 12. 2025 12.06
+8
Car, moj globok poklon
ODGOVORI
9 1
Magic-G-spot
07. 12. 2025 12.05
+4
Moski sport. Brutalen. Skoda da zakljucuje. Se vedno na ledu zgleda kot mladenic. Za moje pojme top 3 ali celo najboljsi sportnik v zgodovini Slovenije. Takega hokejista vec v Sloveniji nebo.
ODGOVORI
5 1
sinjebradec
07. 12. 2025 12.30
-1
da je hokej samo moški in še brutalen šport lahko napiše samo en velik strahopetec!
ODGOVORI
0 1
medwd
07. 12. 2025 12.01
+2
Zelo lepo. v Slovenistanu ne vem če že videno.
ODGOVORI
4 2
Pompozni
07. 12. 2025 12.00
+7
V Amerki spoštovanje, v Slovenji pa tožbe! Kam smo prišli ..
ODGOVORI
9 2
kladivo
07. 12. 2025 11.56
+19
Tih miren fer pa kljub temu na ledu neizprosen kapo dol kopi car
ODGOVORI
19 0
piko3
07. 12. 2025 11.45
-5
Takega spoštovanje. ???
ODGOVORI
2 7
Juzles Iters
07. 12. 2025 11.34
+9
Neverjetno. Res nekaj krasnega.
ODGOVORI
10 1
piko3
07. 12. 2025 11.32
+6
Kaj niti naslova ne morete napisati pravilno?
ODGOVORI
7 1
mptour
07. 12. 2025 11.28
-10
To je naš najboljši športnik, ne pa nek košarkaš.
ODGOVORI
13 23
patriot20
07. 12. 2025 11.45
+3
+++++
ODGOVORI
5 2
Duh8
07. 12. 2025 11.26
+15
Anže hvala za vse
ODGOVORI
17 2
asdfghjklč
07. 12. 2025 11.11
+18
Nepozabni sezoni oz. končnici, kjer sem obe spremljal od začetka do konca v poznih oz. zgodnih jutranjih urah, ko so osvojili oba stankota.
ODGOVORI
19 1
sinjebradec
07. 12. 2025 11.24
+6
čestitke ker bil si edini!
ODGOVORI
11 5
SrebrniPamirSinjeRajabOdisej
07. 12. 2025 11.27
+1
Edini.
ODGOVORI
4 3
kladivo
07. 12. 2025 12.01
+6
Ni bil edini 🤣👏
ODGOVORI
6 0
jugatneme
07. 12. 2025 11.10
+26
Lahko se mu poda poklon in hvala za vse! Srečno naprej v življenju.
ODGOVORI
26 0
