Takega spoštovanja ne moreš kupiti: Poklon igralcev lige NHL Anžetu Kopitarju

Anže Kopitar je pred začetkom sezone oznanil, da bo leta 2026 obesil drsalke na klin in končal svojo izjemno kariero. Dvakratni prvak lige NHL je v svojo 20. sezono vstopil z obilico spoštovanja tako soigralcev kot tekmecev, ki izkoristijo vsako priložnost, da mu to spoštovanje tudi osebno pokažejo.

Anže Kopitar je svojo celotno kariero odigral v dresu Los Angeles Kings. Do zdaj je na 1475 tekmah zabil 445 golov, dodal še 846 asistenc, kar pomeni, da je do zdaj vpisal 1291 točk. Petkrat je sodeloval na tekmah All-Star, dvakrat je prejel nagrado Selke Trophy za najboljšega obrambnega napadalca, dvakrat pa je prejel tudi nagrado Lady Byng Trophy za športno vedenje. Pred dvema letoma je številnim priznanjem dodal tudi nagrado Mark Messier Leadership Award.

Jasno je, da je njegov status v najmočnejši hokejski ligi na svetu že nekaj časa legendaren. To potrjujejo tudi posebni pozdravi Kopitarja z nasprotniki po vsaki tekmi, ki je njegova zadnja proti tem nasprotnikom. Lep primer je bila današnja visoka zmaga kraljev proti Chicago Blackhawks.

Čeprav so njegovi nasprotniki izgubili z izidom 6 : 0 in so zagotovo želeli čim prej zapustiti led, so ga prav vsi počakali in se z njim rokovali ter izmenjali nekaj besed. Čeprav se v današnjem svetu zdi, da je vse na prodaj, se takega spoštovanja ne more kupiti. Anže Kopitar si ga je zaslužil s trdim delom in nepopustljivim pristopom do športa, ki ga ljubi.