Polončič: Januarja še nihče ni bil prvak

Hokejisti SŽ Olimpije so v derbiju Alpske lige premagali drugouvrščeni Ritten s 4:3 in tako povečali vodstvo na razpredelnici. Pred prvaki iz 2018 imajo po novem sedem točk prednosti. Na premieri v koledarskem letu 2020 sta se srečala prvaka prejšnjih dveh sezon. Ljubljančani, za katere zaradi zdravstvenih težav proti Rittnu nista nastopila Sašo RajsarinMark Čepon, so vpisali sedmo zaporedno zmago in osemnajsto po rednem delu v sedemindvajsetih nastopih, hkrati pa domačim preprečili deseto zaporedno zmago pred domačimi gledalci. "Zelo sem zadovoljen s predstavo, fantje so prikazali zrelo in zelo dobro igro. Nismo ponavljali napak s prejšnjih tekem. To je bil res pravi derbi vodilnih ekip, zelo kakovostna tekma in gledalci so lahko zares uživali. Trenutno smo v dobri formi, a treba je ostati na realnih tleh. Prednost na vrhu lestvice je res lepa, vendar se moramo zavedati, da januarja še nihče ni bil prvak,” je po tekmi proti Rittnu za uradno spletno stran ljubljanskega hokejskega kluba povedal prvi trener Gregor Polončič.