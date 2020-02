Polončič: Na derbiju smo bili gledalci in ne igralci

Ljubljančani so si nadaljevanje v drugem delu lige, kjer bo na sporedu še deset tekem, zagotovili že precej pred koncem prvega dela, v katerem so tudi osvojili prvo mesto. Jeseničani pa so, potem ko sezone niso začeli najbolje, našli pravi ritem in se prav v zadnjem krogu še prebili med šesterico. Obračun v Tivoliju je bil za železarje tudi priložnost, da so se zelenim tekmecem oddolžijo za boleč poraz na zadnjem medsebojnem merjenju moči. Konec decembra so namreč v Podmežakli zmaji slavili kar s 7:0. Jeseničanom je po tesni zmagi s 3:2 tudi uspelo. Gorenjci so po dveh tretjinah vodili že s 3:0, v zadnjem delu tekme pa se je prebudila tudi Olimpija, znižala izid, a je zmajem za izenačenje zmanjkalo časa. Enostavno so se prebudili prepozno.