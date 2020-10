Polončič ostaja na klopi kot glavni trener, v vlogi svetovalca star znanec iz Finske

Pri SŽ Olimpiji so se 19. septembra po porazu proti ekipi Sij Acroni Jesenice v polfinalu slovenskega pokala razšli s trenerjem Ivom Janom.Slednji je bil še precej svež na ljubljanski klopi, saj je moštvo prevzel pred začetkom sezone, a so ga odnesli slabi rezultati na začetku sezone. Od takrat je moštvo prevzel Polončič (ki je bil pred tem že glavni trener ljubljanske zasedbe), pri klubu so sklenili, da takrat kot začasni trener, saj so si želeli v klubu vzeti dovolj časa za končno odločitev. Predsednik SŽ Olimpije Miha Butara je dejal, da je bilo v izboru sedem trenerjev, od tega en slovenski, en kanadski in pet finskih (v pogovorih so bili tudi z Raimom Summanenom,nekdanjim hokejistom, nato trenerjem, ki sodeluje z ligo NHL). Na koncu je padla odločitev, da bo Polončič tudi v prihodnje vodil moštvo kot glavni trener. Njegov pomočnik bo nekdanji hokejist Matic Kralj.

Novost v klubu je dejstvo, da bo Finec Kari Savolainen pri Olimpiji šef stroke in vodja razvoja ljubljanskega hokeja ter tudi glavni svetovalec klubske uprave."Kari Savolainen bo pri nas zadolžen tako za razvoj članov kot tudi za vse ekipe od mladinske kategorije navzdol. Imenovali smo glavnega trenerja članske ekipe, ki bo Gregor Polončič. Že lani sem povedal svoje mnenje o Gregorju, je izjemna oseba, premore ogromno občutka za hokej, je analitičen in ima tudi veliko željo,"je dejal Butara. Savolainen je stari znanec slovenskega hokeja, bil je svetovalec in tudi selektor članske hokejske reprezentance in seveda zelo dobro pozna slovenski hokej. Zelo dobro je v preteklosti in tudi v tej sezoni sodeluje s sedanjim selektorjem risov Matjažem Kopitarjem. Savolainen je bil selektor v sezonah 2003/04 in 2004/05, leta 2017 je reprezentanco vodil na olimpijskih igrah v Pjongčangu, vmes pa je bil stalni sodelavec HZS in svetovalec.

Glede usode naslednje tekme Olimpije v prvem delu Alpske lige, ta teden bi morali Ljubljančani v četrtek igrati še zadnjo tekmo 1. dela alpske lige z Linzem, se bodo pri Olimpiji odločili v naslednjih 48 urah. Znano je, da je bil na nedeljskem testiranju na novi koronavirus pozitiven eden od hokejistov moštva, ki pa je v samoosamitvi. V soboto pa se bo že začel redni del alpske lige, ko bodo vse ekipe igrale po ligaškem sistemu z vsemi in bodo tudi točke delili za vsako posebej. Za zdaj bo vse potekalo normalno, poudarjajo v ljubljanskem klubu, in dodajajo, da pa imajo znotraj vodstva Alpske lige pripravljenih več različnih scenarijev za morebitne spremembe glede covida-19.