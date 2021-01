Novi trener zmajev: Summanen nasledil Polončiča

Hokejiste ljubljanske SŽ Olimpije bo v tej sezoni vodil že tretji trener. Sezono so zmaji začeli z Ivom Janom, a ga je kmalu po izpadu v slovenskem pokalnem tekmovanju nasledil Gregor Polončič. A tudi Ljubljančan je že končal svoje poslanstvo na ljubljanski klopi, kot so sporočili iz kluba, je šlo za sporazumno prekinitev pogodbe, a vseeno ostaja v klubu kot trener selekcije U-15. Zmaji so sicer vodilno moštvo v Alpski ligi, zbrali so 48 točk. Enako število točk ima tudi italijanski Pustertal, a tudi dve odigrani tekmi več od Olimpije.

V zadnjem obdobju so se Ljubljančani okrepili z dvema novincema v igralskih vrstah, kanadskim napadalcem Beuvillierjemin finskim branilcem Pullijem. S Finske, tako kot prvi vratar moštva Paavo Hölsä, prihaja tudi novi trener zmajev, to je Raimo Summanen, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Nekdanji izvrstni hokejist in nato tudi trener v Ljubljano kot kaže prihaja po izboru klubskega svetovalca, Karija Savolainena. Slednji je bil v preteklosti tudi selektor slovenske hokejske reprezentance in zelo dobro pozna hokejske razmere pri nas. Summanen bo zmaje vodil že na današnji prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva, tekmec pa bodo hokejisti Slavije.

Sumanen je bil dolgoletni finski reprezentant, ki je nastopil na olimpijskih igrah, vrsto let je igral v ligi NHL, za moštvi Vancouver Canucks in Edmonton Oilers, ki ga je izbral na naboru in s katerim je osvojil tudi Stanleyjev pokal. Leta 1995 je s Finsko osvojil naslov svetovnega prvaka. Zadnja leta se ukvarja z razvojem najboljših hokejskih igralcev in z nekdanjim olimpijskim hitrostnim drsalcem Jannetom Hänninenom vodi trening kampe za finske NHL-igralce.

V trenerski karieri je bil tudi finski selektor, pa glavni trener ekip, kot so Jokerit, Blues, Ilves, HIFK v najmočnejši finski ligi, Rapperswil-Jona Lakers v najmočnejši švicarski ligi in Avangard Omsk v KHL. S klubi, s katerimi je sodeloval, je dvakrat osvojil naslov finskega prvaka, enkrat je bil prvak IIHF celinskega pokala, v KHL pa se je prebil v konferenčni finale in končno drugo mesto. Bil je tudi trener finske članske reprezentance, s katero je na svetovnem pokalu v Torontu osvojil naslov podprvaka. Med drugim je bil imenovan za najboljšega finskega trenerja in bil sprejet v finski hokejski hram slavnih.