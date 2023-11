Polovična uspešnost za moštvi iz New Yorka

Igralci Colorado Avalanche so s 6:3 premagali New Jersey Devilse ter so na petem mestu lige, imajo pa prav tako kot šesti Los Angeles Kingsi 16 točk. Mikko Rantanen je za Colorado dosegel dva gola in podajo, tri točke je s tremi asistencami vpisal tudi Cale Makar, po gol in podajo sta prispevala Nathan MacKinnon in Miles Wood.

Kralji slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja so bili tokrat prosti, naslednja tekma jih čaka v noči na četrtek po slovenskem času, ko bodo gostovali pri branilcih naslova in vodilni ekipi lige Vegas Golden Knights.