Pomlajena slovenska hokejska vrsta novo poglavje začela z minimalnim porazom

Pomlajevanje ekipe je in bo rdeča nit Terglavovega selektorskega dela. Generacija, ki je v zadnjem desetletju in pol dosegla številne uspehe, se bo počasi poslovila, Terglav pa je dobil nalogo, da v sodelovanju s pomočnikom in obenem selektorjem ekipe do 20 let Mitjo Šivicem postavi temelje za naslednja leta članske vrste.

Slovenija je v tradicionalnem novembrskem terminu, ki je namenjen predvsem mlajšim igralcem, tudi letos na turnir v vzhodno sosedo poslala takšno zasedbo. A tokrat ima tekmovanje, na katerem poleg današnjih tekmic sodelujeta še prirediteljica Madžarska in Ukrajina, še drug pomen. Novi selektor Edo Terglav namreč tokrat prvič ob ledu spremlja igralce, ki jih je povabil v ekipo.

Slovenski hokejisti so na prvi tekmi pripravljalnega turnirja na Madžarskem morali priznati premoč italijanski izbrani vrsti (0:1).

Na začetku zadnjega dela je padel prvi gol, ki je nazadnje tudi odločil tekmo. Usa je premagal Pascal Brunner . Slovenci so ob koncu sicer kljub kaznovanemu Binetu Mašiču poskusili do izenačenja priti še brez vratarja, a se izid ni več spremenil.

Rezultat na turnirju v Budimpešti tako ni v ospredju, Terglav je že na predstavitvi ob začetku kratkih priprav na Bledu dejal, da morajo biti pri delu s prihajajočo generacijo po eni strani potrpežljivi, po drugi pa ji ponuditi priložnost za dokazovanje. Danes je med vratnicama ponudil priložnost Žanu Usu (na Madžarskem je še Luka Kolin ). V prvih dveh tretjinah se mreži nista zatresli, nekaj več dela kot italijanski vratar Damian Clara je imel Us, Slovenci pa niso izkoristili niti priložnosti z igralcem več, dve so imeli tudi sredi druge tretjine.

Terglav je za prvo akcijo v vlogi selektorja v Budimpešto povabil poleg vratarjev Usa in Kolina še branilce Aljošo Crnovića, Kristjana Čepona, Jana Čosića, Nejca Stojana, Bineta Mašiča, Nika Širovnika in Žigo Urukala ter napadalce Martina Bohinca, Žana Jezovška, Erika Svetino, Marcela Mahkovca, Roka Kapla, Žigo Mehleta, Jureta Povšeta, Nika Simšiča, Jako Sodjo, Jako Šturma, Roka Macuha, Luko Mavra, Blaža Tomaževiča, Matica Töröka in Miho Zajca.

"Veliko pozitivnih stvari na prvi tekmi kljub porazu. Energija je bila prava, so pa bile malenkosti, ki so naredile razlike. Izgubljali smo preveč ploščkov, bili smo premalo nevarni pred golom. Vratar je naredil, kar je moral narediti. So stvari, ki se jih da izboljšati. Moramo vzeti pozitivne stvari s te prve tekme, jutri pa je nova tekma, nov dan," je dvoboj za HZS ocenil Terglav.