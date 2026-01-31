Naslovnica
Hokej

Popoln tivolski večer: potrjena končnica, polna dvorana in skalp prvakov

Ljubljana, 31. 01. 2026 09.34 pred 28 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Olimpija - Salzburg

Hokejski praznik v hramu slovenskega športa. "Oklepniki" ljubljanske Olimpije so z visokih 5:1 ugnali serijske prvake lige ICE iz Salzburga in si predčasno zagotovili mesto v končnici. Pred skoraj 4000 gledalci so hokejski zmaji, tudi po besedah akterjev, odigrali najboljšo tekmo v sezoni. In prišli do pete zaporedne zmage v ligi.

Ljubljančani v ligi ICE nadaljujejo uspešno serijo. V domačem Tivoliju so hokejski zmaji dobili derbi z drugouvrščenim Salzburgom in ujeli četrtouvrščeni Bolzano. Obe ekipi sta že v končnici, točke pa so že pomembne za razvrstitev in s tem morebitno prednost domačega ledu na tekmah na izpadanje. Zeleno-beli po seriji petih zaporednih zmag sedaj napadajo mesta, ki zagotavljajo prednost domačega ledu v končnici. Do konca rednega dela imajo še šest tekem. 

Preberi še Hokejistom Olimpije pomemben derbi s Salzburgom

"Odlična tekma. Prav užitek jo je bilo voditi. Fantje so vse opravili brezhibno. V obeh smereh smo bili odlični. Tekma je imela vse, kar ponujajo tekme v končnici. Vesel sem, da vztrajamo pri pravem pristopu in smo za to nagrajeni s serijo pozitivnih rezultatov," je bil po veličastnem večeru v Tivoliju, ko je v golu aktualnih prvakov počila petarda (5:1), vesel strateg zeleno-belih Ben Cooper. "Še posebej v obrambi smo svoje delo opravili na visokem nivoju. To je precej lažje reči, kot pa storiti, ko gre za obračune s Salzburgom. Pri gostih se je poznala odsotnost dveh igralcev, toda naša zmaga je čista kot solza. Hvala navijačem za fantastično podporo," je še dejal 48-letni Kanadčan. 

Ben Cooper
Ben Cooper
FOTO: Luka Kotnik

Salzburžani imajo na medsebojnih tekmah proti Olimpiji v tej sezoni negativen izkupiček. Na štirih tekmah so slavili le enkrat, zmaji pa trikrat ... "Vedeli smo, oziroma vemo, kako dobra ekipa je Ljubljana. Mislim, da nismo odigrali slabe tekme, a so male stvari odšle v prid tekmecem. Imeli smo svoje priložnosti, ne bomo se opravičevali zaradi odstotnosti nekaterih ključnih mož, saj je zmaga nasprotnika zaslužena. Nič, gremo naprej," pa je po izgubljenem obračunu v Tivolkiju dejal trener ekipe s Solnograškega Manny Viveiros

V zelenem dresu je tokrat zablestel Jan Drozg, ki v letu 2026 še ni dosegel gola, tokrat pa zadel za 1:0 in 3:1 in 4:1, ter bil podajalec pri drugem golu Olimpije, ki ga je dosegel Nicolai Meyer. Tekma se je začela s premočjo Olimpije, ki jo je v peti minuti nagradil dobro postavljeni Mariborčan Drozg. Ljubljančani so imeli več od igre, pretres pa doživeli v uvodu 16. minute, ko je moral z ledu vratar Lukaš Horak, ki se je v eni od parad poškodoval.

Olimpija in Salzburg sta tradicionalna rivala v ligi ICE. Tuzdi tokrat so večkrat zapele pesti. V Tivoliju je pred skoraj 4000 gledalci delovalo, kot da gre za play-off tekmo ...
Olimpija in Salzburg sta tradicionalna rivala v ligi ICE. Tuzdi tokrat so večkrat zapele pesti. V Tivoliju je pred skoraj 4000 gledalci delovalo, kot da gre za play-off tekmo ...
FOTO: Luka Kotnik

A mladi Luka Kolin je dobro zamenjal Horaka in predvsem v drugem delu, ko je bil Salzburg tudi po zaslugi izključitev v domači ekipi nevarnejši, je Olimpija obdržala vodstvo. Izenačenje po golu Devanteja Stephensa v 30. minuti je zdržalo štiri minute in pol, preden sta vnovič nastopila Drozg in Meyer, podajalec pri dveh zadetkih.

Drozg: Popustili nismo niti za ped vseh 60 minut

V zadnjem delu sta tekmo odločila Drozg in Nik Simšič, ki sta z goloma v razmaku 96 sekund potopila upe gostov na preobrat. Najboljši posameznik srečanja je bil Jan Drozg, ki je dosegel hat-trick. "Cela ekipa je od prve do zadnje minute igrala tako kot znamo. Niti za minuto nismo popustili. Rezultat na koncu je jasen," je bil v pogovoru za Šport Tv jasen 26-letni Mariborčan. "Res smo igrali dobro, zasluženo smo zmagali in vrnili za poraz v Salzburgu," je dodal.

Jan Drozg
Jan Drozg
FOTO: Domen Jančič - HK Olimpija Ljubljana

Pohvalil je soigralca Luko Kolina, ki je med tekmo moral zamenjati poškodovanega Lukaša Horaka. "Za vratarja je težko priti v igro med tekmo. Mislim, da je opravil svoje delo in pokazal, da je sposoben braniti. Čestitke za nastop. Upam, da se Horak čim prej vrne," je še dejal junak blestečega hokejskega večera v Tivoliju. "Poskušali bomo nadaljevati z zmagami. Tega smo sposobni. Moramo vedeti, da se bo treba za vsako tekmo potruditi, ne glede na to, da smo na zmagoviti poti," je za Šport Tv zaključil Mariborčan.

Počitka za slovenske prvake ne bo. Že v soboto jih čaka zahtevno gostovanje v Beljaku, ki se krčevito bori za vstop v končnico.

Izid, liga ICE, 45. krog:
Olimpija Ljubljana - Salzburg 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Drozg 5., 38., 52., Meyer 34., Simšič 53.; Stephens 30.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej ice olimpija

