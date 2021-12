Poraz Olimpije proti Dornbirnu

Avstrijci so povedli v 19. minuti prve tretjine, ko je ob prednosti igralca več zadel Sam Antonitsch . Za Olimpijo je bil tokrat v Tivoliju nerešljiva uganka predvsem Felix Beck v vratih Dornbirna. Ta je klonil šele ob 30. strelu. Avstrijci so vodstvo ohranjali do 13. minute zadnje tretjine, ko je za SŽ Olimpijo zadel Miha Steblih .

Veselje Ljubljančanov ni bilo dolgotrajno, saj je Avstrijce v ponovno vodstvo dve minuti pozneje popeljal Philipp Poschmann. Pritisk Ljubljančanov v preostanku tekme ni obrodil sadov. Ravno naprotno, dve minuti pred koncem tekme je prazen gol zadel Kevin Macierzynski.

Potem ko so ljubljanski hokejisti dosegli zaporedni zmagi proti Gradcu (7:2) in Salzburgu (3:2), so se tokrat v domači dvorani mučili proti do te tekme na lestvici predzadnjemu Dornbirnu. Avstrijsko moštvo je s čvrsto obrambo in oteževanjem prehoda v napadalno tretjino spravljalo v obup najboljše moštvo lige ICEHL in iz Tivolija na koncu odneslo tri točke za skok na enajsto mesto lestvice.

To je bila po kar 12 zaporednih porazih sedma zmaga v sezoni za Dornbirn, Olimpija pa je kljub osmemu porazu ostala na vrhu razpredelnice z najboljšim koeficientom (2,00), ki odloča za razvrstitev na lestvici po izstopu iz lige slovaške Bratislave.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v torek, ko bodo gostovali v Celovcu pri KAC-u, ki je na lestvici peti.