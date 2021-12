Obupna druga tretjina Olimpijo stala nove zmage

V prvi četrtini gledalci v dvorani Tivoli niso videli zadetka. Več strelov proti nasprotnemu golu so usmerili gosti, ki so vratarja Olimpije Žana Usa prisilili v devet obramb. Druga tretjina je hitro poskrbela za spremembo rezultata, saj je kanadski napadalec Tim McGauley po minuti in pol igre z obilico sreče premagal Usa. 14 minut pred koncem druge tretjine so Ljubljančani končno prišli do prednosti petih igralcev proti trem, a številčne prednosti niso uspeli izkoristiti. Podajalca pri zadetku sta bila Čeh Jan Lattner in Kanadčan Daniel Leavens.

Podajalec pri prvem zadetku Lattner je v osmi minuti druge tretjine po lepem prodoru in natančnem strelu podvojil prednost Avstrijcev. Katastrofalna prva polovica druge tretjine se je za Olimpijo nadaljevala v deveti minuti igre. Ob prednosti igralca več je zadel Alex Dostie. Znova je bil eden od podajalcev odlični Lattner. Olimpija je prvič v drugi tretjini zapretila šele ob začetku druge polovice tekme, ko se je sam pred vratarjem gostov znašel Jaka Šturm, ki pa mreže gostov ni zatresel.