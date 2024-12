Poraz vodilnih v Annaheimu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pri odločilnem golu je bil podajalec Frank Vatrano , ki je pred tem dosegel prva dva gola za svoje moštvo. Anaheim je šele na 13. mestu zahodne konference, osvojil je 28 točk. Enak izid kot v Anaheimu je bil tudi v Salt Lake Cityju, kjer je Utah po podaljšku ugnal Vancouver in prekinil niz petih zaporednih porazov na domačem igrišču. Podaljšek je 12 sekund pred koncem odločil Mihail Sergačev . Clayton Keller je k zmagi, tretji zaporedni, prispeval gol in asistenco.

Najbolj prepričljivo sredino zmago so zabeležili aktualni prvaki, hokejisti Floride. V St. Paulu so ugnali domačo Minnesoto s kar 6:1. Dva zadetka je prispeval Matthew Tkachuk, Aaron Ekblad je v statistiko vpisal gol in dve asistenci.