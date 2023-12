Poraz zmajev po podaljšku v Salzburgu

Hokejisti Olimpije so prišli do velike točke v Salzburgu.

Ljubljanski hokejisti so ob koncu leta v naletu. Po premoru zaradi mlajših reprezentančnih selekcij so sicer najprej izgubili v Bolzanu, a so v torek na domačem ledu po borbeni predstavi po kazenskih strelih ugnali koroške tekmece iz Celovca. Tokrat pa so bili blizu celo zmagi na vročem gostovanju na Solnograškem, a so se nazadnje morali zadovoljiti s točko za poraz po podaljšku.

V vratih zmajev je tokrat priložnost dobil Luka Kolin. Izkazal se je z zanesljivim delom v uvodnih minutah, nalogo pa so mu olajšali soigralci v napadu, ko je Aljaž Predan v prvi nevarni akcijo s spretno postavljeno palico spravil plošček po podaji Žige Panceta za hrbet Atteja Tolvnanena.

Še boljše je bilo nadaljevanje. Kljub začetnemu pritisku Salzburga Kolin ni klonil, gostje so tudi zdržali ob domačem "power playu". Potem pa je v 25. minuti, ko so imeli sami na ledu igralca več, zadel Charlie Dodero. Salzburg je zatem hitro dosegel prvi gol in spet zapretil.

Na polovici tekme so sodniki zaradi udarca v glavo, ko je na ledu za nekaj časa obležal kapetan gostov Žiga Pavlin, Mariu Huberju dosodili disciplinsko kazen, gostje pa so dobili še petminutno prednost igralca več. Ter jo tudi izkoristili, za 3:1 je po prodoru zadel Trevor Gooch. V tem delu bi lahko dosegli še kakšen gol, a se je ob pobegih Villeja Leskinena in Goocha izkazal domači vratar.

Zadnji del je bil potem povsem drugačna zgodba. Domači so silovito pritisnili (razmerje strelov v tej tretjini 14-3), dosegli pa dva gola v razmaku le 14 sekund, ki sta spodrezala goste. Ti so se sicer potem le nekako prebili do podaljška, a so bili tudi v tem domači precej nevarnejši. Kolin je nekajkrat odlično posredoval (zbral je 40 obramb), ni pa mogel preprečiti zmagovitega gola Salzburga v 64. minuti.

Ob koncu leta in v začetku novega čaka zeleno-bele zelo zgoščen spored. Najprej bodo na zadnji tekmi koledarskega leta v domačem Tivoliju v soboto gostili Asiago, že v ponedeljek jih za uvod v sveže novo leto v gosteh čaka vodilni Fehervar, 3. januarja pa bodo gostili še zasedbo iz Gradca.