Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Poškodba Kopitarja ob zmagi Kingsov

Los Angeles, 06. 01. 2026 07.48 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Anže Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma s 4:2 premagali Minnesoto Wild. Slovenski kapetan gostiteljev Anže Kopitar je bil na ledu le štiri minute in 54 sekund in v tem času ni dosegel točke.

V prvi tretjini ni bilo zadetkov, v drugi sta za domače zadela Warren Foegele in Kevin Fiala, v tretji je za 3:1 poskrbel Andrej Kuzmenko, končni izid pa je v predzadnji minuti postavil Adrian Kempe. Za goste je Jared Spurgeon znižal na 1:3, Ryan Hartman pa na 2:3.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga NHL, izidi:
Los Angeles Kings - Minnesota Wild 4:2
(Anže Kopitar v 4:54 min. za LA ni dosegel točke).

New York Rangers - Utah Mammoth 2:3 (po podaljšku)

Washington Capitals - Anaheim Ducks 7:4

Ottawa Senators - Detroit Red Wings 3:5

Calgary Flames - Seattle Kraken 1:5

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej na ledu liga nhl los angeles kings minnesota wild anže kopitar

Ljubljanski hokejisti nadigrali Ferencvaros

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Fraza, ki uničuje čustveni razvoj fantov
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
Razbijanje mitov o 'detoks' programih
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Bodo ameriške družbe oživele naftno industrijo v Venezueli?
Krajši delovni čas delavcev pred upokojitvijo: lahko bodo koristili ta sistem
Krajši delovni čas delavcev pred upokojitvijo: lahko bodo koristili ta sistem
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Angelina Jolie zapušča Hollywood
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
dominvrt
Portal
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite to
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite to
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
okusno
Portal
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Popolna enolončnica za popraznične dni
Popolna enolončnica za popraznične dni
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428