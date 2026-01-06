Poškodba Kopitarja ob zmagi Kingsov

V prvi tretjini ni bilo zadetkov, v drugi sta za domače zadela Warren Foegele in Kevin Fiala, v tretji je za 3:1 poskrbel Andrej Kuzmenko, končni izid pa je v predzadnji minuti postavil Adrian Kempe. Za goste je Jared Spurgeon znižal na 1:3, Ryan Hartman pa na 2:3.
Liga NHL, izidi:
Los Angeles Kings - Minnesota Wild 4:2
(Anže Kopitar v 4:54 min. za LA ni dosegel točke).
New York Rangers - Utah Mammoth 2:3 (po podaljšku)
Washington Capitals - Anaheim Ducks 7:4
Ottawa Senators - Detroit Red Wings 3:5
Calgary Flames - Seattle Kraken 1:5
