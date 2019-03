Poslastica v Torontu ob zmagi domačih postregla z neverjetnimi 13 zadetki

Philadelphia je v 33. minuti vodila s 5 : 2, potem pa so domači petkrat zadeli in obrnili rezultat. Jake Muzzin , ki je v statistiko na tekmi vpisal tri točke, je v drugi tretjini zadel dvakrat v razmaku dveh minut (36. in 38. minuta) in znižal izid na 4 : 5, v tretji tretjini pa je dvakrat zadel Auston Matthews . Gostje so v 58. minuti znižali na 6 : 7, kar je bil tudi končni izid.

Lanski finalisti lige Vegas Golden Knightsi so zmagali šestič zapored, tokrat so prišli do gostujoče zmage z 2 : 1 pri Dallas Starsih. Vratar Vegasa Marc-Andre Fleury je zbral 40 obramb. "Imajo nekaj nadarjenih igralcev. Zabavno je. Zabavno je, ko plošček ne gre v mrežo, kajne?" je bil po tekmi nasmejan Fleury, ki je na zadnjih šestih tekmah, ko je začel, prejel le pet golov. Za Vegas, ki je v pacifiški diviziji tretji, sta zadela Max Pacioretty po vsega osemnajstih sekundah igre in Ryan Reaves v tretji tretjini. Za Dallas je v četrti minut izid izenačil Roope Hintz.

Matthew Tkachuk je ob zmagi Calgary Flamesov s 5 : 1 nad New York Rangersi sodeloval pri vseh petih golih, dosegel je dva gola in tri podaje, in v statistiko vpisal pet točk, kar je njegov rekordni izkupiček z ene tekme. Calgary je vknjižil tretjo zaporedno zmago, pred tem pa je štirikrat zapored izgubil.

Vancouver Canucks so doma po kazenskih strelih z 2 : 3 izgubili z New Jersey Devilsi, odločilni gol je v sedmi seriji zadel Damon Severson. Columbus Blue Jackets so doma s 3 : 0 premagali Carolino Hurricanes, Anaheim Ducks pa v gosteh s 5 : 3 Colorado Avalanche. Colorado je po prvi tretjini vodil z 2 : 0, potem pa so gostje, za katere je Ryan Getzlafdosegel gol in podaji, obrnili izid.