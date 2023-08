Povratnik v Ljubljani novi kapetan Olimpije

Žiga Pavlin je dolgoletni slovenski reprezentant, ki je v dresu Slovenije osemkrat nastopil na svetovnih prvenstvih in dvakrat na olimpijskih igrah. Izkušnje si je nabiral na Švedskem, Češkem, Slovaškem, v Kazahstanu in Italiji, prve hokejske korake pa je naredil v Kranju. Preteklo sezono je začel v Banski Bystrici na Slovaškem, končal pa pri HC Pustertal v ligi ICEHL.

Osemintridesetletni Pavlin se je na začetku aprila vrnil v Ljubljano, kjer je igral že med letoma 2007 in 2009 ter v sezoni 2010/2011, kar je direktor kluba Anže Ulčar pospremil z naslednjimi besedami: "Z Žigo Pavlinom v ekipo dobivamo izkušenega igralca, ki nam bo pomagal s svojim znanjem in izkušnjami tako na ledu kot v garderobi. Njegovo vlogo vidimo kot steber obrambe in ekipe, ki nam bo lahko pomagal v težkih trenutkih in nas umirjal v trenutkih evforije. Hkrati pa kot mentor pomagal mlajšim igralcem na njihovi hokejski poti."

"Ljubljano sem že obiskal pred mnogimi leti z ameriško reprezentanco, ko smo se pripravljali na svetovno prvenstvo v Rigi, in bil sem navdušen. V Sloveniji smo preživeli nekaj dni in v trenerskem štabu se nam je zdelo, da bi bilo res odlično sem pripeljati našo ekipo. Pravzaprav ne vem, kaj pričakovati v ponedeljek. Letos smo se zaradi gostovanja v Evropi z ekipo zbrali prej, ponavadi začnemo septembra, saj se naše tekmovanje začne šele novembra. Vsi v ekipi se veselimo razburljivega izziva, ki ga predstavlja igranje proti ekipi, ki igra drugačen slog hokeja," je pred tekmo povedal trener Yala Keith Allain.

Trener Ljubljančanov Upi Karhula pa je nevsakdanji izziv komentiral tako: "Zanimivo bo igrati proti ekipi Yala, saj ne vemo dosti o njih, in zabavno bo videti, kakšna je raven univerzitetnega hokeja. Z vidika naših priprav upam, da bomo lahko videli nekaj stvari v igri, kar smo vadili. Predvsem pa, da bomo kot ekipa pokazali to dobro pozitivno energijo, ki smo jo imeli v prvih dveh tednih na ledu in zunaj."

Moštvo HK SŽ Olimpije za sezono 2023/24:

vratarji: Lukaš Horak, Luka Kolin in Lan Kavčič;

branilci: Will Cullen, Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Jan Ćosić, Tian Hebar, Aleksander Magovac, Žiga Pavlin, Taneli Ronkainen in Nejc Stojan;

napadalci: Miha Beričič, Maris Bičevskis, Trevor Gooch, Vito Idžan, Rok Kapel, Marcel Mahkovec, Žiga Mehle, Žiga Pance, Aljaž Predan, Nik Simšič, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Miha Zajc, Luka Vodlan in Gregor Žeželj.