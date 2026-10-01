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Hokej

Pravljičnih sedem v mreži letalcev: Pittsburgh pustošil v Philadelphii

Philadelphia, 01. 10. 2026 07.41 pred 17 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Kris Letang

V pravkar začeti sezoni hokejske lige NHL je od tekem sredinega večera v oko padel obračun v Philadelphii. Tam so gostovali Pittsburgh Penguinsi in domače "nagradili" s sedmimi zadetki v mreži, sami pa niso prejeli niti enega (7:0).

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Hokejisti Toronto Maple Leafs so v drugi tekmi nove sezone lige NHL prišli do prve zmage. Kanadska zasedba, v kateri ni bilo mladega norveškega hokejista slovenskih staršev Tinusa Luca Koblarja, je doma z 2:1 premagala New York Islanders. 

Los Angeles Kings, ki prvič po 20 letih igrajo brez Anžeta Kopitarja, so za uvod s 4:8 izgubili s Coloradom. Toronto je po uvodnem porazu proti Montrealu tokrat prišel do prve zmage pod vodstvom trenerja Jima Hillerja. Easton Cowan se je izkazal z golom in asistenco.

Auston Matthews
Auston Matthews
FOTO: AP

Colton Sissons je dosegel prvi zadetek za Toronto, Anthony Stolar pa je vpisal 26 obramb. Na drugi strani je za ekipo iz New Yorka Ilja Sorokin vpisal 24 obramb, edini zadetek je dosegel Emil Heineman. V novo sezono onstran Atlantika so krenili tudi kralji iz Los Angelesa, kjer pa po 20 letih v kadru ni več slovenskega zvezdnika Kopitarja. Hrušičan je po koncu minule sezone sklenil bogato športno kariero.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kings so za začetek dobili zahtevno gostovanje pri Coloradu, Avalanche je bil boljši z 8:4. Po dva zadetka sta za domače dosegla Nathan MacKinnon in Artturi Lehkonen, medtem ko je Brock Nelson zabeležil tri točke (gol in dve podaji).

Nathan MacKinnon
Nathan MacKinnon
FOTO: Profimedia

Parker Kelly je pristavil gol in podajo, medtem ko so po dve asistenci vpisali Jaden Schwartz, Nazem Kadri, Cale Makar in Devon Toews. Mackenzie Blackwood je zbral 26 obramb. Za kralje, ki so igrali prvo tekmo pod vodstvom Petra Lavioletta, so zadeli Brian Dumoulin, Joel Armia, Trevor Moore in Artemi Panarin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Udarno so sezono začeli hokejisti iz Pittsburgha. Pingvini so v gosteh pri Philadelphii slavili s kar 7:0. Nicholas Robertson je na debiju za Pittsburgh dosegel dva gola, Filip Hallander je pristavil gol in dve podaji. Gol in podajo je zabeležil Hendrix Lapierre, natančni so bili še Ville Koivunen, Jevgenij Malkin in Jegor Činahov.

Izidi:
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 0:7

Toronto Maple Leafs - New York Islanders 2:1

Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 8:4

Razlagalnik

Liga NHL (National Hockey League) je profesionalna hokejska liga, ustanovljena leta 1917 v Kanadi, ki združuje najboljše hokejske klube iz Združenih držav Amerike in Kanade. Velja za najkakovostnejšo hokejsko ligo na svetu, v kateri tekmujejo vrhunski igralci z vseh koncev sveta. Zmagovalec končnice lige vsako leto prejme Stanleyjev pokal, ki je eden najstarejših in najbolj prestižnih športnih trofej v severnoameriškem profesionalnem športu.

Asistenca v hokeju na ledu je statistični podatek, ki se pripiše igralcu, ki je neposredno sodeloval pri doseženem zadetku s podajo soigralcu, ki je nato zadel gol. Običajno se asistenca pripiše igralcu ali igralcema, ki sta se dotaknila ploščka tik pred strelcem zadetka, pod pogojem, da med podajo in golom nasprotna ekipa ni prevzela nadzora nad ploščkom. Ta statistika je ključna za merjenje ustvarjalnosti in prispevka igralca k napadalni igri ekipe.

Anže Kopitar je slovenski hokejist, ki je svojo celotno kariero v ligi NHL preživel pri ekipi Los Angeles Kings. V svojem dolgem obdobju pri klubu je postal eden najboljših napadalcev v ligi, dolgoletni kapetan moštva in ikona franšize. S klubom je dvakrat osvojil Stanleyjev pokal (v letih 2012 in 2014), s čimer se je zapisal v zgodovino kot eden najuspešnejših evropskih hokejistov, ki so kadarkoli igrali v tem tekmovanju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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