Predan zadnja okrepitev hokejskih zmajev

Aljaž Predan, ki je ravno dopolnil 23 let, je od leta 2015 nabiral hokejsko znanje v Salzburgu, sprva v tamkajšnji hokejski akademiji, kasneje pa v ekipi v Alpski hokejski ligi in prvi ekipi v ligi ICE; v dresu Salzburga je odigral tudi 14 tekem v Hokejski ligi prvakov. "Za nadaljevanje kariere v HK SŽ Olimpija sem se odločil zaradi potenciala, ki ga ima ta ekipa. Čeprav smo na papirju mogoče mlajše in neizkušeno moštvo, sem prepričan, da lahko dosežemo dobre rezultate. V klubu je vse urejeno, tudi vodstvo mi je pri prestopu veliko pomagalo. V klubu veliko delajo z mladimi igralci in nam omogočajo, da se dokažemo, tudi zame to pomeni nov začetek. Moštvu bi rad pomagal po svojih najboljših močeh. Fante poznam in vem, da bo vzdušje v ekipi dobro," je pred prihodom v Ljubljano za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal Aljaž Predan.

"Aljaž Predan je zadnji delček v mozaiku letošnje ekipe. Glavni trener Upi Karhula veliko pomena daje močni in odgovorni zasedbi na centrski poziciji. Aljaževa naloga bo, da zaupanje upraviči," dodaja Anže Ulčar, direktor HK SŽ Olimpija.

Ekipa se bo zbrala v ponedeljek, 31. julija.