Butara: Kemija v ekipi od začetka sezone ni bila prava, od tu startamo

Zgodovinsko kratka klubska hokejska sezona brez dodatnih tekem v regionalnem prvenstvu lige ICE je po besedah vodilnih mož SŽ Olimpije hkrati tudi dobrodošla priložnost, da se ubrano, načrtno in preudarno pripravljajo za naslednjo. "Učimo se iz napak in nekaterih v prihodnje prav gotovo ne bomo ponavljali. Resda smo malce razočarani, da se je vse skupaj tako hitro končalo, je pa to hkrati tudi priložnost, da se temeljito pripravimo na naslednjo," med drugim sporoča prvi med enakimi pri hokejskih zmajih iz Tivolija predsednik Miha Butara.

icon-expand V klubu so ponosni, da jim je v pravkar končani klubski sezoni uspelo organizirati kar nekaj akcij z dobrodelno noto. FOTO: Luka Kotnik

Predsednik SŽ Olimpije je Izpostavil kot enega izmed temeljnih razlogov za slabšo rezultatsko sezono v regionalni ligi ICE tudi pomanjkanje "kemije" v ekipi. "Temu smo posvetili tudi veliko pozornosti v pripravi na novo, saj želimo ustvariti ekipo z značajem," v pogovoru za 24ur.com med drugim pravi prvi mož zmajev, ki kot pomembno izkušnjo v sezoni izpostavlja prvi nastop v ligi prvakov, a priznava, da nadaljevanje te zgodbe še v sezoni 2023/24 ni prav verjetno.

Direktor kluba Anže Ulčar poudarja, da so nekaj kadrovskih vprašanj že rešili, nekaj jih bodo v kratkem, a o podrobnostih še ne morejo govoriti, saj nekateri igralci še nastopajo v svojih klubih.

"Proračun kluba bo ostal vsaj enak tistemu v prejšnji sezoni. V nekaj letih pa želimo v klubu priti na stopnjo, da bomo med 30 in 40 odstotki proračuna pokrili z vstopnicami in prodajo navijaških artiklov." A pot do tja bo še dolga, saj je obisk tekem v Ljubljani pomenil eno od razočaranj v sezoni, čeprav so se v klubu zahvalili za podporo zvestim navijačem tudi v časih, ko na ledu ni šlo najbolje. "V pretekli sezoni smo se zagotovo veliko naučili. Še vedno smo mlad klub in med najmanjšimi v ligi. Tega, da se nismo uvrstili v končnico, ne jemljem kot nekaj drastičnega. To je šport, veliko ti da in vzame. Po eni strani smo izpolnili dvojno domačo krono, nastopili smo v ligi prvakov, kar je bil zgodovinski korak. Po drugi strani smo bili manj uspešni, ker se nismo uvrstili v končnico. Naredili smo analize, veliko smo se naučili. Od igralcev do vodstva, v vseh segmentih," je sezono ocenil predsednik Miha Butara.

icon-expand Miha Butara poudarja, da je obisk tekem v Ljubljani pomenil eno od razočaranj v sezoni, čeprav so se v klubu zahvalili za podporo zvestim navijačem tudi v časih, ko na ledu ni šlo najbolje ... FOTO: Damjan Žibert

Pri tem je predsednik dodal, da je morda v ekipi primanjkovalo kemije, česar nismo opazili pravi čas. "Zagotovo pa bomo temu v pripravah na prihodnjo sezono posvetili veliko pozornosti. Cilj je ekipo z značajem in borbenostjo," zatrjuje Butara, ki ne bi zanemaril domačega uspeha, ko so zmaji osvojili obe lovoriki. "Pomembno je, da se borimo, da se ne predamo kar tako. V tej sezoni smo osvojili oba domača naslova. Zelo velik in pomemben je bil nastop v Hokejski ligi prvakov. Tu bi se rad zahvalil Christianu Feichtingerju, ki se je pomembno zavzel za naš klub, da so nam namenili posebno povabilo," je dodal predsednik Butara. In dodal, da klub ohranja finančno stabilnost, proračun kluba zaenkrat ostaja enak tistemu v prejšnji sezoni," je še enkrat poudaril predsednik Ljubljančanov.

icon-expand Zmaji so zaradi ekspresno hitro končane klubske sezone že lahko razmišljali o naslednji ... FOTO: HK SŽ Olimpija Ljubljana

Finec na klopi zmajev že zavihal rokave

Obrisi ekipe so tako narejeni že zdaj, pravijo v vodstvu kluba. Časa za sestavo ekipe - z nekaterimi reprezentančnimi kandidati bo novi trener sicer delal še tri tedne v tej sezoni - imajo še nekaj, a so seveda omejeni tudi s financami.

Obrisi ekipe so narejeni že zdaj, kar nekaj besede ima tudi novi trener Antti Karhula, ki je v Ljubljani dober mesec in pol.

Tako so tudi pri vprašanju o morebitni sklenitvi pogodbe s katerim od slovenskih reprezentantov izpostavili, da želja na tem področju seveda je, a na koncu tudi v tem primeru odloča denar. Pri tujcih pa bodo iskali predvsem centra in dobrega strelca. "Za mano je kratka sezona, a počutim se dobro sprejetega, tako s strani igralcev kot vodstva kluba. Mislim, da smo se dobro ujeli, fantje so pokazali pravi znašaj in to so stvari, na katerih lahko gradimo naprej. Ker nismo v končnici, lahko začnemo graditi ekipo že zgodaj. Seveda bi radi gradili okrog jedra, ki ga že imamo, fantje so borci, vidim pa potencial tudi v mladih igralcih, ki bi lahko igrali v naslednji sezoni," je povedal Antti Karhula, ki seveda ni prvi Finec na klopi zmajev.