Prekinjen niz petih porazov: Odigrali smo morda najboljšo tekmo v sezoni

Hokejski zmaji so kar z zmago proti aktualnim prvakom lige ICE s Solnograškega prekinili negativen niz petih zaporednih porazov. Zmaji so proti odličnim Salzburžanom odigrali eno boljši predstav v tekoči sezoni regionalnega tekmovanja. Za nameček so Ljubljančani nastopili močno oslabljeni, v kadru ni bilo tudi še nove okrepitve iz lige NHL. Američan Nick Bonino bo predvidoma svoj debi v zelenem dočakal prihodnji teden.

Ljubljančani so se sploh prvič v tej sezoni pomerili z Biki iz Salzburga, ki tudi branijo lovoriko v ligi ICE in na domačem ledu slavili po kazenskih strelih (2:1). "Res mi je bilo všeč, kako smo igrali v prvi tretjini. To je smerokaz za naprej, predvsem za številčna gostovanja, ki prihajajo v naslednjem obdobju. Prišli smo na led in takoj poprijeli za delo. Všeč mi je bil pristop," je hvalil svoje varovance po odmevni zmagi proti prvakom iz Salzburga strateg zmajev Antti Upi Karhulla.

"Mislim, da je bila to verjetno najboljša naša tekma v tej sezoni. Nasprotnik je bil res kakovosten, saj Salzburg ne dela napak. Le v drugi tretjini smo bili v podrejenem položaju. Vsi so iztisnili maksimum, to je bila res prava ekipna predstava. Ponosen sem na fante," je bil zelo zadovoljen finski trener na klopi zeleno-belih. "Nasprotniki so bolje odprli tekmo, mi smo se še lovili. nato je šla tekma gor-dol, lahko bi se odvila tudi drugače, toda domači so si ob koncu zares želeli zmago in jim lahko čestitamo. Sicer pa sem zadovoljen s predstavo in pristopom," pa je po porazu po streljanju penalov dejal trener bikov David Oliver.

Zmaji so že v prvi tretjini pokazali pravi obraz in s požrtvovalno igro in veliko drsanja povedli v 14. minuti. Odlični podaji Lavoieja in Miha Zajca je izkoristil Maris Bičevskis. Ekipa s Solnograškega je v drugi tretjini stopnjevala pritisk in Huber je izenačil v 26. minuti. V težki tekmi so zeleno-beli redko prihajali do priložnosti, so pa v zadnji tretjini taktično zrelo in požrtvovalno odigrali v obrambi. Z nekaj spektakularnimi obrambami se je ponovno izkazal Čeh Lukaš Horak.

V podaljšku so gostitelji imeli veliko priložnost tekmo odločiti ob igri z igralcem več. Kar jim ni uspelo v podaljšku so suvereno opravili pri kazenskih strelih - zadela sta Robert Sabolič in Kale Kerbashian, Horak pa je ubranil oba poizkusa favorizirane avstrijske ekipe. Zaslužena in zelo dobrodošla zmaga hokejskih zmajev, ki jih v prihodnje čaka serija gostovanj. Delo bo zahtevnejše, saj imajo Ljubljančani v svojih vrstah številne poškodbe.

Zaradi poškodbe rame bo dalj časa odsoten kapetan Žiga Pavlin, medtem ko se vrnitev na led Žige Panceta in Rudolfa Červenyja pričakuje v nekaj tednih. Novopečena zveneča okrepitev pa še ni pripravljen za tekme in bo predvidoma debitiral prihodnji teden.

Ljubljančani so po zmagi nad Salzburžani ostali na sedmem mestu lestvice, v naslednjem tednu pa jih čaka niz štirih gostovanj. Najprej v nedeljo na Dunaju, potem pa 4. decembra v Fehervarju, 6. decembra v Beljaku in 8. decembra pri vodilnem Bolzanu.