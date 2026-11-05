Preobrat: hokejski risi od 0:2 do 5:2 proti Madžarski

Tudi zaradi poškodb pomlajena slovenska hokejska zasedba je turnir v dvorani Coliseum v Amiensu vzela kot priložnost za dokazovanje tistih, ki se želijo prebiti v člansko vrsto. Začela pa ga je z zmago nad Madžari, potem ko se je vrnila po hitrem zaostanku z 0:2 in dvoboj v svoj prid odločila v zadnji tretjini.

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V prvi tretjini so Madžari v šesti minuti dosegli dva gola, prvega je ob igri z igralcem več dosegel Bence Horvath , vsega pol minute pozneje pa je ob izenačenih močeh na ledu slovensko mrežo zatresel še Gabor Tornyai . Toda Slovenci so se še v prvi tretjini vrnili v igro. V 15. minuti je številčno premoč kronal napadalec Žan Jezovšek in postavil izid prvega dela.

Slovenija nastopa v precej pomlajeni zasedbi, a to se proti Madžarom ni poznalo.

Po slabih treh minutah druge tretjine je slovenska zasedba izid poravnala, med strelce se je vpisal branilec Jan Ćosić. Ekipi sta s tem izidom šli tudi v zadnji del igre, v tem pa je najprej Matic Török v 53. minuti zadel za popoln preobrat, na 4:2 pa je minuto in pol pozneje povišal še en napadalec slovenske zasedbe Borna Kopač. Zmagovalca je dokončno odločil gol Nika Christiana Petroviča v 57. minuti.

Slovenijo v Franciji zastopajo vratarja Jon Dukarič in Žan Us, branilci Aljoša Crnović, Miha Oblak, Rožle Bohinc, Jan Ćosić, Tit Smolnikar, Ožbe Šlibar in Aljaž Zupančič ter napadalci Žan Jezovšek, Nejc Burgar, David Baloh, Maks Bukovec, Mai Crnkić, Luka Gomboc, Borna Kopač, Rok Macuh, Žiga Mehle, Nik Christian Petrovič, Žan Špari Leben, Matic Török in Anže Žeželj.



Izid:

Madžatrska - Slovenija 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Horvath 6., Tornyai 6.; Jezovšek 15., Ćosić 23., Török 53., Kopač 54., Petrovič 57.